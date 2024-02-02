2-10 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 22.560 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaya devam ediyor. Yayımlanan son duyurularla, özel ve kamu sektörlerinde pek çok farklı kadro için personel alımlarının yapılacağı müjdesi verildi. Bu alımlar, farklı meslek gruplarına ve uzmanlık alanlarına sahip olan adaylara geniş bir istihdam fırsatı sunuyor. İş arayanlar için yeni bir kariyer kapısını aralayan bu ilanlar, birçok kişinin hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir. Peki 2-10 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar...