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Kızılay başvuru şartları ve kadroları açıklandı! Şubat 2024 Kızılay personel alım ilanları geldi

Kızılay, toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilmek ve toplumsal fayda sağlamak amacıyla çeşitli alanlarda profesyonel çalışma gücüne ihtiyaç duymaktadır. Şubat ayında gerçekleştirilecek olan personel alım sürecinde, aşağıda belirtilen pozisyonlar için adayların başvuruları alınacaktır. Bu süreç, Kızılay'ın toplum hizmetlerindeki etkinliğini artırmayı ve geniş bir alanda hizmet verebilme kapasitesini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 10:10 Güncelleme 02 Şubat 2024, 10:10
Kızılay başvuru şartları ve kadroları açıklandı! Şubat 2024 Kızılay personel alım ilanları geldi

Kızılay, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak sosyal yardım ve insanı destek faaliyetlerine devam ediyor. Her yıl yüzlerce insana istihdam fırsatı sunan Kızılay, Şubat ayı itibariyle yeni personel alımları yapmaya hazırlanıyor. Kızılay, insanların ihtiyaçlarına cevap vermek ve topluma katkıda bulunmak adına birçok farklı alanda profesyonel çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Şubat ayı personel alımları kapsamında aşağıdaki pozisyonlar için başvuruları kabul edecektir:

İş arayanlar için bu ilanlar oldukça önemli fırsatlar sunabilir. İşte bu ilanlardan bazıları:

Doktor (DRKHGM23-2) - TÜRKİYE - 28.12.2023

Türkiye genelinde doktor pozisyonu için bir ilan bulunmaktadır. Sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat olabilir.

Biyomedikal Uzmanı (Sağlık Grubu)(BU0723) - Kağıthane / İstanbul - 1.2.2024

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde biyomedikal uzmanı pozisyonu için bir ilan mevcut. Sağlık sektöründe uzmanlık arayanlar için bir fırsat sunuyor.

Barınma Sektör Uzmanı-2024 - Ankara - 26.1.2024

Ankara'da barınma sektörü uzmanı pozisyonu için bir ilan bulunmaktadır. İnşaat ve barınma sektöründe deneyimi olanlar için uygun bir iş fırsatı olabilir.

Yeniden İnşaa ve Bakım Onarım Sektör Uzmanı - 2024 - Ankara - 23.1.2024

Yine Ankara'da, bu sefer yeniden inşaat ve bakım onarım sektörü uzmanı pozisyonu için bir ilan mevcut. İnşaat alanında uzmanlaşmış profesyoneller için bir iş fırsatı sunuyor.

Çağrı Merkezi Operatörü (ÇMO - 2024) - Gaziantep - 23.1.2024

Gaziantep'te bir çağrı merkezi operatörü pozisyonu için ilan bulunmaktadır. Müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi deneyimi olanlar için bir iş fırsatı sunmaktadır.

GRAFİK TASARIM UZMANI (SAĞLIK A.Ş.) (GTU110124) - Anadolu / İstanbul / MALTEPE - 11.1.2024

İstanbul'un Maltepe ilçesinde grafik tasarım uzmanı pozisyonu için bir ilan mevcut. Grafik tasarım alanında uzmanlık arayanlar için bir iş fırsatı sunuyor.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (AU110124) - Avrupa / İstanbul / KAĞITHANE - 11.1.2024

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde anestezi ve reanimasyon uzmanı pozisyonu için bir ilan bulunmaktadır. Sağlık sektöründe uzmanlaşmış profesyoneller için bir iş fırsatıdır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşire (Sağlık A.Ş.) (YDH0124) - İstanbul / Anadolu / Kartal - 3.1.2024

İstanbul'un Kartal ilçesinde yenidoğan yoğun bakım hemşire pozisyonu için bir ilan mevcut. Hemşirelik alanında deneyimi olanlar için bir iş fırsatıdır.

MALİYET MUHASEBESİ UZMANI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (MMU0622) - Ankara - 21.12.2023

Ankara'da bir çadır ve tekstil şirketinde maliyet muhasebesi uzmanı pozisyonu için bir ilan bulunmaktadır. Muhasebe alanında uzmanlaşmış profesyoneller için bir iş fırsatı sunuyor.

Biyomedikal Uzmanı

Kızılay'ın biyomedikal alanda deneyimli uzmanlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu pozisyona başvurmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir:

  • Biyomedikal Mühendisliği veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü mezunu olmalısınız.
  • Sağlık sektöründe en az 2 yıl deneyiminiz olmalı.
  • Cihaz bakımlarının durum raporlamalarında tecrübeniz bulunmalı.
  • Organizasyon, koordinasyon ve raporlama becerileriniz gelişmiş olmalı.
  • Kalibrasyon ve güvenlik denetimleri alanında deneyim sahibi olmalısınız.
  • Biyomedikal cihazların kalibrasyon, bakım, onarım ve durum kontrolünü yapabilme yeteneğiniz olmalı.
  • Tıbbi cihazların bakım, onarım, garanti ve sigorta süreçlerini yönetebilmelisiniz.
  • Tıbbi cihazların kalibrasyonu ve envanterlerin hazırlanması süreçlerinin kontrolünü yapabilmelisiniz.
  • Tıbbi cihazlarla ilgili kalite ve dokümantasyon süreçlerini oluşturabilmelisiniz.
  • MS Office programlarına hakim olmalısınız.
  • Alanınızdaki yenilikleri takip eden ve öğrenmeye açık olmalısınız.
  • Ekip çalışmasına yatkın, esnek çalışma saatlerine uyumlu, askerlik görevinizi tamamlamış (erkek adaylar için) ve aktif araç kullanabilen bir aday olmalısınız.

Başvuru Süreci

Eğer yukarıdaki şartlara uygun bir adaysanız, Kızılay'a başvurunuzu internet üzerinden yapabilirsiniz.

"https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs" adresi üzerinden başvurunuzu yapabileceksiniz.

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