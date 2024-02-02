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Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları! 2-29 Şubat 2024 hastanelere personel alınıyor! 18-56 yaş arası başvuru yapabilir!

İŞKUR, iş ilanlarına erişim, mesleki eğitim programları ve iş başvurusu hazırlama destekleri gibi bir dizi hizmet sunar. Bu anlamda İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, özel sektörde hasta kabul kayıt görevlisi alımı yapılacaktır. Hasta kabul kayıt görevlileri, sağlık kurumlarında tedavi gören hastaların, giriş süreçlerinden çıkışlarına kadar olan tüm işlemlerin kayıtlarını tutan kişilerdir. Bu meslek, hastaların gereksinimlerini karşılamak ve sağlık kurumlarının düzenli çalışmasını sağlamak için son derece önemlidir.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 10:14 Güncelleme 02 Şubat 2024, 10:14
Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları! 2-29 Şubat 2024 hastanelere personel alınıyor! 18-56 yaş arası başvuru yapabilir!

İŞKUR Türkiye'deki işgücü piyasasının düzenlenmesi ve istihdamın artırılması amacıyla önemli bir kamu kurumudur. Özellikle sağlık sektöründe hasta kabul kayıt görevlisi gibi pozisyonlar için alım ilanları İŞKUR'un resmi internet sitesinde düzenli olarak yayınlanır. Bu anlamda Şubat ayı itibariyle hastanelere mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başladı. Başvuru şartları ve detaylar sayfamızda yer alıyor.

Hasta Kabul Kayıt Görevlisi Alımı

İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, özel sektörde hasta kabul kayıt görevlisi alımı yapılacaktır. Hasta kabul kayıt görevlileri, sağlık kurumlarında tedavi gören hastaların, giriş süreçlerinden çıkışlarına kadar olan tüm işlemlerin kayıtlarını tutan kişilerdir. Bu meslek, hastaların gereksinimlerini karşılamak ve sağlık kurumlarının düzenli çalışmasını sağlamak için son derece önemlidir.

Hasta kabul kayıt görevlileri, sağlık kurumlarında çalışan ve hasta kabul süreçleriyle ilgilenen profesyonellerdir. Bu kişiler, hastaların kayıtlarını tutar, gerekli dosyaları hazırlar, işlemi tamamlanan dosyaları düzenler ve arşivler. Ayrıca, hasta kabul kayıt görevlilerinin tıbbi terminolojiye hakim olmaları beklenir, çünkü hastaların tıbbi belgeleri ve raporlarıyla çalışırlar.

Başvuru Şartları

İŞKUR tarafından yayınlanan ilana başvurmak isteyen adayların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

18 yaşını tamamlamış olmak

Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da deneyim kazanmak isteyen

İletişim ve planlama becerilerine sahip olmak

Hizmet ve çözüm odaklı olmak

Ekip çalışmasına yatkın olmak

Provizyon ve fatura işlemlerine hakim olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Görevini yerine getirirken herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak (Engelli adaylar için özellikler ilanların içerisinde aktarılmıştır)

Giyimine özen göstermek ve güler yüzlü olmak

Gerektiğinde vardiyalı çalışabilme yeteneğine sahip olmak

Başvuru Detayları

Hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonuna başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını sadece İŞKUR web sitesi üzerinden e-Devlet ile giriş yaparak yapabilirler. Başvuru yapan adaylar arasından uygun görülenler, görüşmeye çağrılacak ve mülakata katılmak için davet edileceklerdir.

İŞKUR'un işleyişi, hem iş arayanların hem de işverenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. İşgücü piyasasında istihdamı artırmak ve daha fazla kişiye iş imkanı sunmak amacıyla İŞKUR'un çalışmaları önemli bir rol oynamaktadır. İş arayanlar için iş bulma sürecini kolaylaştırmak ve işverenlere uygun çalışanları temin etmek, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. İŞKUR, bu hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürerek iş arayanlar ve işverenler arasındaki işbirliğini teşvik etmeye devam etmektedir.

İşte Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi pozisyonu için güncel iş ilanları:

Kocaeli

Tarih: 27.02.2024
Referans No: 00008056384

İstanbul

Tarih: 26.02.2024
Referans No: 00007949725

İstanbul

Tarih: 23.02.2024
Referans No: 00008051864

Ankara

Tarih: 22.02.2024
Referans No: 00008050221

Konya

Tarih: 22.02.2024
Referans No: 00008051730

İstanbul

Tarih: 21.02.2024
Referans No: 00008048345

İstanbul

Tarih: 21.02.2024
Referans No: 00008049280

İstanbul

Tarih: 17.02.2024
Referans No: 00008043773

İstanbul

Tarih: 16.02.2024
Referans No: 00008041308

Tekirdağ

Tarih: 16.02.2024
Referans No: 00008042498

Ankara

Tarih: 15.02.2024
Referans No: 00008043653

İstanbul

Tarih: 13.02.2024
Referans No: 00008034964

Adana

Tarih: 13.02.2024
Referans No: 00008036525

İstanbul

Tarih: 7.02.2024
Referans No: 00008021849

Ankara

Tarih: 5.02.2024
Referans No: 00008056046

İstanbul

Tarih: 28.02.2024
Referans No: 00008060505

İstanbul

Tarih: 27.02.2024
Referans No: 00008057945

İŞKUR Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı ilanları için tıklayınız

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