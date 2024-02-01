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En az 22.350 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 1-10 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaya devam ediyor. Yayımlanan son duyurularla, özel ve kamu sektörlerinde pek çok farklı kadro için personel alımlarının yapılacağı müjdesi verildi. Bu alımlar, farklı meslek gruplarına ve uzmanlık alanlarına sahip olan adaylara geniş bir istihdam fırsatı sunuyor. İş arayanlar için yeni bir kariyer kapısını aralayan bu ilanlar, birçok kişinin hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir. Peki 1-10 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 09:29 Güncelleme 01 Şubat 2024, 09:29
En az 22.350 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 1-10 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasında bir köprü görevi görüyor. Yayımlanan son ilanlar, özel sektörden kamu sektörüne kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Özel sektörde çalışmayı hedefleyenler için çeşitli firmaların ihtiyacına yönelik pozisyonlar mevcut. Bunlar arasında satış, pazarlama, mühendislik, IT, insan kaynakları gibi birçok farklı alanda iş imkanları bulunuyor. İŞKUR, iş arayan vatandaşlar için büyük bir istihdam fırsatı sunuyor. Yeni yayımlanan personel alım ilanı ile özel ve kamu sektörlerinde birçok farklı kadro için yüksek maaşlarla iş imkanları sağlanacak. İŞKUR bu ilanlar aracılığıyla iş arayan vatandaşları uygun işlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu ilanlar, iş arayanların yeni bir kariyer kapısını aralamalarına olanak tanıyor.

Öne Çıkan İşkur İlanları ve Referans Numaraları

  1. Büro Memuru (Genel) - İSTANBUL

    • Son Başvuru Tarihi: 31.01.2024
    • Referans Numaraları: 00007907926, 00007972137, 00007973346, 00007986258, 00008007410, 00008007417, 00008007666

  2. Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - Çeşitli İller

    • Başvuru Tarihleri: 31.01.2024 ile 7.02.2024 arası
    • İller: BOLU, KOCAELİ, GAZİANTEP, BURSA, SİVAS, MUĞLA, ADANA, ANKARA, İSTANBUL
    • Referans Numaraları: 00008019736, 00008021529, 00008024800, 00008015831, 00008014533, 00007993916, 00008007077, 00008008268, 00008013208, 00008013855, 00008023193, 00008026316, 00008032630, 00008047141, 00008047158

  3. Temizlik Görevlisi - Çeşitli İller

    • Başvuru Tarihleri: 7.02.2024 ile 8.02.2024 arası
    • İller: İSTANBUL, BURSA, ANKARA, SAKARYA, ESKİŞEHİR, KOCAELİ, KÜTAHYA, ANTALYA
    • Referans Numaraları: 00007922492, 00007974356, 00007975438, 00007979837, 00008023383, 00008024553, 00008024585, 00008024150, 00008024244, 00008024327, 00008024612, 00008025760, 00008029835, 00008030853, 00008031756

Bu ilanlar, iş arayan vatandaşlar için umut verici bir fırsat sunuyor. İşkur'un sunduğu olanakları takip etmek ve başvuruları düzenli olarak kontrol etmek, iş arama sürecinde önemli bir adım olabilir. Başvuruda bulunmadan önce, ilanın tüm detaylarını dikkatlice incelemek önemlidir.

Temizlik Görevlisi Alımı İlanları İçin Tıklayınız

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Alımı İlanları İçin Tıklayınız

Büro Memuru (Genel) Alımı İlanları İçin Tıklayınız

İŞKUR İş İlanlarına Başvuru Süreci

İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapmak için belirli adımları takip etmek gerekmektedir. İş arayan vatandaşların İŞKUR tarafından sunulan iş imkanlarından faydalanabilmeleri için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

1. İŞKUR'a Kayıt Olmak

  • İŞKUR Web Sitesi Üzerinden: İŞKUR'un resmi web sitesine (www.iskur.gov.tr) giderek "İş Arayan" bölümünden kayıt olabilirsiniz.
  • E-Devlet Üzerinden: Eğer bir e-Devlet şifreniz varsa, İŞKUR'un e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerini kullanabilirsiniz.

2. İş İlanlarını İncelemek

  • İlanları Araştırmak: İŞKUR'un web sitesinde yer alan iş ilanlarını inceleyerek, size uygun olanları belirleyin. İlanlarda iş tanımı, aranan nitelikler, maaş, çalışma yeri gibi detaylar bulunur.

3. Başvuru Yapmak

  • Online Başvuru: İŞKUR web sitesi üzerinden ilgilendiğiniz ilanlara online olarak başvurabilirsiniz. Bunun için ilana tıklayarak gerekli bilgileri doldurmanız ve başvuru formunu göndermeniz gerekir.
  • İŞKUR Ofislerine Gitmek: İş ilanlarına bizzat İŞKUR ofislerine giderek de başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için en yakın İŞKUR ofisine giderek ilgili personelle görüşebilirsiniz.

4. İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlarından Yardım Almak

  • Danışmanlık Hizmetleri: İŞKUR, iş ve meslek danışmanları aracılığıyla iş arayanlara kariyer planlaması ve iş arama süreçlerinde yardımcı olur. Bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

5. İş Görüşmelerine Hazırlanmak

  • Görüşmelere Davet: Başvurduğunuz iş ilanlarından olumlu dönüş aldığınızda, iş görüşmesine davet edilebilirsiniz. İş görüşmesine gitmeden önce, ilgili şirket ve pozisyon hakkında bilgi toplayarak hazırlık yapın.

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