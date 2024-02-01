1 Şubat 2024 Kızılay personel alım ilanı geldi: İşte Kızılay başvuru şartları ve kadrolar

Kızılay, insanların ihtiyaçlarına cevap vermek ve topluma katkıda bulunmak adına birçok farklı alanda profesyonel çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Şubat ayı personel alımları kapsamında aşağıdaki pozisyonlar için başvuruları kabul edilecektir.
Kızılay, insanların ihtiyaçlarına cevap vermek ve topluma katkıda bulunmak adına birçok farklı alanda profesyonel çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Şubat ayı personel alımları kapsamında aşağıdaki pozisyonlar için başvuruları kabul edilecektir.
İş arayanlar için bu ilanlar oldukça önemli fırsatlar sunabilir. İşte bu ilanlardan bazıları:
Doktor (DRKHGM23-2) - TÜRKİYE - 28.12.2023
Türkiye genelinde doktor pozisyonu için bir ilan bulunmaktadır. Sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat olabilir.
Biyomedikal Uzmanı (Sağlık Grubu)(BU0723) - Kağıthane / İstanbul - 1.2.2024
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde biyomedikal uzmanı pozisyonu için bir ilan mevcut. Sağlık sektöründe uzmanlık arayanlar için bir fırsat sunuyor.
Barınma Sektör Uzmanı-2024 - Ankara - 26.1.2024
Ankara'da barınma sektörü uzmanı pozisyonu için bir ilan bulunmaktadır. İnşaat ve barınma sektöründe deneyimi olanlar için uygun bir iş fırsatı olabilir.
Yeniden İnşaa ve Bakım Onarım Sektör Uzmanı - 2024 - Ankara - 23.1.2024
Yine Ankara'da, bu sefer yeniden inşaat ve bakım onarım sektörü uzmanı pozisyonu için bir ilan mevcut. İnşaat alanında uzmanlaşmış profesyoneller için bir iş fırsatı sunuyor.
Çağrı Merkezi Operatörü (ÇMO - 2024) - Gaziantep - 23.1.2024
Gaziantep'te bir çağrı merkezi operatörü pozisyonu için ilan bulunmaktadır. Müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi deneyimi olanlar için bir iş fırsatı sunmaktadır.
GRAFİK TASARIM UZMANI (SAĞLIK A.Ş.) (GTU110124) - Anadolu / İstanbul / MALTEPE - 11.1.2024
İstanbul'un Maltepe ilçesinde grafik tasarım uzmanı pozisyonu için bir ilan mevcut. Grafik tasarım alanında uzmanlık arayanlar için bir iş fırsatı sunuyor.
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (AU110124) - Avrupa / İstanbul / KAĞITHANE - 11.1.2024
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde anestezi ve reanimasyon uzmanı pozisyonu için bir ilan bulunmaktadır. Sağlık sektöründe uzmanlaşmış profesyoneller için bir iş fırsatıdır.
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşire (Sağlık A.Ş.) (YDH0124) - İstanbul / Anadolu / Kartal - 3.1.2024
İstanbul'un Kartal ilçesinde yenidoğan yoğun bakım hemşire pozisyonu için bir ilan mevcut. Hemşirelik alanında deneyimi olanlar için bir iş fırsatıdır.
MALİYET MUHASEBESİ UZMANI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (MMU0622) - Ankara - 21.12.2023
Ankara'da bir çadır ve tekstil şirketinde maliyet muhasebesi uzmanı pozisyonu için bir ilan bulunmaktadır. Muhasebe alanında uzmanlaşmış profesyoneller için bir iş fırsatı sunuyor.
Kızılay'ın biyomedikal alanda deneyimli uzmanlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu pozisyona başvurmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir:
Eğer yukarıdaki şartlara uygun bir adaysanız, Kızılay'a başvurunuzu internet üzerinden yapabilirsiniz.
"https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs" adresi üzerinden başvurunuzu yapabileceksiniz.