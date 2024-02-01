1-29 Şubat 2024 hastanelere personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları! 18-56 yaş arası başvuru yapabilir!

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Hasta Kabul Kayıt Görevlisi Alımı
İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, özel sektörde hasta kabul kayıt görevlisi alımı yapılacaktır. Hasta kabul kayıt görevlileri, sağlık kurumlarında tedavi gören hastaların, giriş süreçlerinden çıkışlarına kadar olan tüm işlemlerin kayıtlarını tutan kişilerdir. Bu meslek, hastaların gereksinimlerini karşılamak ve sağlık kurumlarının düzenli çalışmasını sağlamak için son derece önemlidir.
Hasta kabul kayıt görevlileri, sağlık kurumlarında çalışan ve hasta kabul süreçleriyle ilgilenen profesyonellerdir. Bu kişiler, hastaların kayıtlarını tutar, gerekli dosyaları hazırlar, işlemi tamamlanan dosyaları düzenler ve arşivler. Ayrıca, hasta kabul kayıt görevlilerinin tıbbi terminolojiye hakim olmaları beklenir, çünkü hastaların tıbbi belgeleri ve raporlarıyla çalışırlar.
Başvuru Şartları
İŞKUR tarafından yayınlanan ilana başvurmak isteyen adayların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:
18 yaşını tamamlamış olmak
Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da deneyim kazanmak isteyen
İletişim ve planlama becerilerine sahip olmak
Hizmet ve çözüm odaklı olmak
Ekip çalışmasına yatkın olmak
Provizyon ve fatura işlemlerine hakim olmak
MS Office programlarına hakim olmak
Görevini yerine getirirken herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak (Engelli adaylar için özellikler ilanların içerisinde aktarılmıştır)
Giyimine özen göstermek ve güler yüzlü olmak
Gerektiğinde vardiyalı çalışabilme yeteneğine sahip olmak