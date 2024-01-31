SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR 81 ilde İnşaat/İşyeri bekçisi alımları yapılıyor! 18-50 yaş arası dikkat! Bekçi alımı başvuru şartları nedir?

İnşaat ve işyeri bekçisi pozisyonları için adayların ilk adımı, İŞKUR'a kayıt olmak olmalıdır. İŞKUR kaydı bulunan adaylar, web sitesindeki Açık İş İlanları bölümünden ilgili bekçi alım ilanlarına erişebilir ve başvuru sürecine başlayabilirler. Eğer siz de Çarşı İnşaat ve İşyeri Bekçisi olarak görev almak istiyorsanız, İŞKUR üzerinden yapacağınız başvuruda şartlara uygunluğunuzu kontrol etmelisiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 12:50 Güncelleme 31 Ocak 2024, 12:50
İŞKUR 81 ilde İnşaat/İşyeri bekçisi alımları yapılıyor! 18-50 yaş arası dikkat! Bekçi alımı başvuru şartları nedir?

İnşaat ve işyeri bekçiliği pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar için ilk yapılması gereken işlem, İŞKUR'a kaydolmaktır. İŞKUR üzerinden kaydını tamamlayan adaylar, web sitesinde bulunan Açık İş İlanları bölümünden ilgili bekçi alım ilanlarına erişebilir ve başvuru sürecine adım atabilirler. Çarşı İnşaat veya İşyeri Bekçisi olmayı hedefleyen adaylar, İŞKUR üzerinden yapacakları başvurularda, belirlenen şartlara uygunluklarını gözden geçirerek bu önemli göreve aday olabilirler.

1-23 Şubat 2024 hastane ve huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!1-23 Şubat 2024 hastane ve huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!
1-23 Şubat 2024 hastane ve huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!
Tarım ve Orman Bakanlığı 5.500 personel alımı başvuru tercih ekranı! 2024 ÖSYM KPSS-4 başvuru tarihleri, tercih kılavuzu...Tarım ve Orman Bakanlığı 5.500 personel alımı başvuru tercih ekranı! 2024 ÖSYM KPSS-4 başvuru tarihleri, tercih kılavuzu...
Tarım ve Orman Bakanlığı 5.500 personel alımı başvuru tercih ekranı! 2024 ÖSYM KPSS-4 başvuru tarihleri, tercih kılavuzu...
1-10 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları! En az 18.000 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!1-10 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları! En az 18.000 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!
1-10 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları! En az 18.000 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

Şubat ayında İŞKUR tarafından duyurulan bu alımlar, birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Başvuru yapmayı düşünenler için gerekli olan tüm şartlar ve başvuru detayları İŞKUR tarafından açıklanmıştır.

İşte İnşaat ve İşyeri Bekçisi alımları için açıklanan bazı pozisyonlar ve detayları:

  • Antalya, 1.02.2024, Ref. No: 00008012697
  • Kahramanmaraş, 1.02.2024, Ref. No: 00008015654
  • Kayseri, 31.01.2024, Ref. No: 00007956006
  • Bursa, 31.01.2024, Ref. No: 00007974154
  • Balıkesir, 31.01.2024, Ref. No: 00007988499
  • İstanbul, 31.01.2024, Ref. No: 00008008147

  • Kocaeli, 31.01.2024, Ref. No: 00008009725
  • Kırşehir, 31.01.2024, Ref. No: 00008009892
  • Kahramanmaraş, 31.01.2024, Ref. No: 00008010989
  • Kocaeli, 31.01.2024, Ref. No: 00008016639
  • Mersin, 31.01.2024, Ref. No: 00008023836
  • Sakarya, 31.01.2024, Ref. No: 00008024484
  • Tekirdağ, 31.01.2024, Ref. No: 00008033206
  • Kayseri, 31.01.2024, Ref. No: 00008048421
  • Çanakkale, 31.01.2024, Ref. No: 00008051744

Bu pozisyonlar için İŞKUR üzerinden başvuru yapabilir ve kariyerinize yeni bir yön verebilirsiniz.

İnşaat Ve İşyeri Bekçisi Alımlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan "İnşaat/İşyeri Bekçisi" alım ilanlarına başvurmak için, ilk olarak İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, İŞKUR'un web sitesindeki "Açık İş İlanları" bölümünden ilgili bekçi alım ilanlarına ulaşabilirsiniz. Bu ilanlarda yer alan detayları inceleyerek, başvuru şartlarını ve gereklilikleri gözden geçirmeniz ve başvurunuzu bu bilgiler doğrultusunda yapmanız önemlidir. İlgili ilanlara ve başvuru detaylarına İŞKUR'un web sitesi üzerinden erişebilirsiniz: İŞKUR İnşaat/İşyeri Bekçisi İlanları.

İŞKUR 81 ilde İnşaat/İşyeri bekçisi alımları

İŞKUR 81 ilde İnşaat/İşyeri bekçisi alımları

İŞKUR 81 ilde İnşaat/İşyeri bekçisi alımları

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Meral Akşener Saraçhane bizi engelliyor deyip Ekrem İmamoğlu’na sert vurdu! CHP’ye ’DEM’li girdi: Teröre alan açana mecbur değiliz
Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda sır perdesi aralanıyor! Saldırganlar yüzleri paylaşıldı! Kıyafetleri bulundu
Türk Telekom
SON DAKİKA