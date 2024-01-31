İŞKUR 81 ilde İnşaat/İşyeri bekçisi alımları yapılıyor! 18-50 yaş arası dikkat! Bekçi alımı başvuru şartları nedir?

1-10 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları! En az 18.000 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

1-10 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları! En az 18.000 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

1-23 Şubat 2024 hastane ve huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!

1-23 Şubat 2024 hastane ve huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!

İnşaat ve işyeri bekçiliği pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar için ilk yapılması gereken işlem, İŞKUR 'a kaydolmaktır. İŞKUR üzerinden kaydını tamamlayan adaylar, web sitesinde bulunan Açık İş İlanları bölümünden ilgili bekçi alım ilanlarına erişebilir ve başvuru sürecine adım atabilirler. Çarşı İnşaat veya İşyeri Bekçisi olmayı hedefleyen adaylar, İŞKUR üzerinden yapacakları başvurularda, belirlenen şartlara uygunluklarını gözden geçirerek bu önemli göreve aday olabilirler.

Şubat ayında İŞKUR tarafından duyurulan bu alımlar, birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Başvuru yapmayı düşünenler için gerekli olan tüm şartlar ve başvuru detayları İŞKUR tarafından açıklanmıştır.

İşte İnşaat ve İşyeri Bekçisi alımları için açıklanan bazı pozisyonlar ve detayları: