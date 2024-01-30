THY 8.000 personel alımı başvurusu ne zaman 2024? Türk Hava Yolları personel alımı şartları ve kadroları neler? Pilot, hostes, kabin görevlisi...

"FİYATLARIMIZ NEREDEYSE OTOBÜS BİLET FİYATLARIYLA YARIŞIYOR"

Yıl başında yapılan ücret artışlarıyla birlikte birçok sektörde haksız fiyat artışları yapıldığına dikkat çeken Bolat, "Bazıları bunu çok kolay yapıyor. Biz bilet fiyatlarını yüzde 10 bile artırmadık. Fiyatlarımız neredeyse otobüs bilet fiyatlarıyla yarışıyor. Van'dan günde 40 otobüs dolusu yolcu taşıyoruz. Zam yapmadık." dedi.

"UZAK PAZARLARDAN GELEN YOLCULAR ALIP BAŞKA LOKASYONLARA TAŞIYORUZ"

İstanbul Havalimanı'na uçan yabancı şirketin 100'ü bulduğu konusunda ise Bolat "Keşke daha fazla gelseler. Biz bu konuda İGA yönetimini teşvik ediyoruz. Japonya'dan ABD'den de gelmesini isteriz. Frekans artışı sağlıyor. Uzak pazarlardan gelen yolcular alıp başka lokasyonlara taşıyoruz. Bize yarıyor." dedi.