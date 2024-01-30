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THY 8.000 personel alımı başvurusu ne zaman 2024? Türk Hava Yolları personel alımı şartları ve kadroları neler? Pilot, hostes, kabin görevlisi...

Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılında gerçekleştireceği büyük istihdam atağıyla dikkatleri üzerine çekiyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, yapılan açıklamada bu yıl içerisinde 8 bin personel alımı gerçekleştireceklerini, bunun 600 kişinin de pilot olacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 14:36 Güncelleme 30 Ocak 2024, 14:36
THY 8.000 personel alımı başvurusu ne zaman 2024? Türk Hava Yolları personel alımı şartları ve kadroları neler? Pilot, hostes, kabin görevlisi...

Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılında büyük bir istihdam atağına hazırlanıyor. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, şirketin yeni dönem hedefleri doğrultusunda çalışan sayısını yüzde 10 artırmayı planladıklarını açıkladı. Bu kapsamda, 2024 yılı içerisinde 8 bin kişilik geniş bir kadro oluşturulacak ve bu alımların 600'ü pilot pozisyonlarına yönlendirilecek.

THY 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Türk Hava Yolları'nda (THY) kadro heyecanı yaşanıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, istihdam müjdesi verdi.

Yeni döneme ilişkin çalışan sayısını yüzde 10 artırmayı planladıklarını söyleyen Bolat, bu yıl 8 bin personel alınacağını ve 600'ünün de pilot olacağını açıkladı.

Bolat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"11 hedef ülkede yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile ülkemize gelen nitelikli turist sayısını artırıyoruz. 11 ülkede 10 milyon turist ve 30 milyar dolar gelir hedefliyoruz."

Türkiye'ye gelen turist sayısının 2018'den bu yana 1,7 milyon kişiden 2,7 milyon kişiye çıktığına dikkat çeken Bolat, geçen yıl kaydedilen yüzde 39'luk artış oranını yükseltme hedefiyle tanıtımlara ağırlık vereceklerini kaydetti.

"92,5 MİLYON YOLCU TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Önümüzdeki on yıla ilişkin hedeflerini anlatan Ahmet Bolat, dünyanın en geniş 9'uncu filosuna sahip olan THY'nin hedefinin beşinci sıraya yükselmek olduğunu belirtti.

Bolat, "Bu yıl 92,5 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. 2033'teki yolcu hedefimiz ise 171 milyon kişi. Bugün 245 olan uçuş noktasını 400'e çıkaracağız." dedi.

810 UÇAK HEDEFİ

Bolat, 440 uçaklık filoyu 2033'e kadar 810 uçağa çıkarmak hedefiyle siparişlerini verdikleri uçakları her yıl düzenli olarak teslim alacaklarını anlattı.

Siparişin önemini somut bir örnekle anlatan Bolat, "Geçen yılın rakamıyla bir adet A350'nin fiyatı 416 milyon dolar. Bu rakamla, inşaat maliyeti 100 milyon dolar olan Beşiktaş stadından 4 tane yapılır. Bu uçağın maliyetini çıkarmak için 12 yıl boyunca her yıl 500 bin yolcu bulmanız lazım." dedi.

"FİYATLARIMIZ NEREDEYSE OTOBÜS BİLET FİYATLARIYLA YARIŞIYOR"

Yıl başında yapılan ücret artışlarıyla birlikte birçok sektörde haksız fiyat artışları yapıldığına dikkat çeken Bolat, "Bazıları bunu çok kolay yapıyor. Biz bilet fiyatlarını yüzde 10 bile artırmadık. Fiyatlarımız neredeyse otobüs bilet fiyatlarıyla yarışıyor. Van'dan günde 40 otobüs dolusu yolcu taşıyoruz. Zam yapmadık." dedi.

"UZAK PAZARLARDAN GELEN YOLCULAR ALIP BAŞKA LOKASYONLARA TAŞIYORUZ"

İstanbul Havalimanı'na uçan yabancı şirketin 100'ü bulduğu konusunda ise Bolat "Keşke daha fazla gelseler. Biz bu konuda İGA yönetimini teşvik ediyoruz. Japonya'dan ABD'den de gelmesini isteriz. Frekans artışı sağlıyor. Uzak pazarlardan gelen yolcular alıp başka lokasyonlara taşıyoruz. Bize yarıyor." dedi.

THY 8 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Türk Hava Yolları 8 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro branş dağılımı henüz belli olmadı. Alıma ilişkin detayların bu yıl içerisinde netleşmesi bekleniyor.

THY personel alımı ile ilgili yeni bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

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