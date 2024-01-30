1-29 Şubat İŞKUR hastanelere çaycı, bulaşıkçı, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 25.400 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Alım yapılacak pozisyonlara ilişkin başvuru şartları genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşından büyük olmak, hastane ortamında çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak ve gerektiğinde vardiyalı çalışma koşullarına uyum sağlayabilmek şeklinde belirlenmiştir. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, İŞKUR e-Şube sayfasına TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak "Açık İş İlanları" bölümünden şehir hastanelerine yönelik ilanlara ulaşabilirler. İlanlarda belirtilen pozisyonlar, şehirler ve meslek gruplarına göre detaylı bilgiler sunuluyor.