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1-29 Şubat İŞKUR hastanelere çaycı, bulaşıkçı, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 25.400 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Şubat 2024 itibarıyla, Türkiye'nin çeşitli şehir hastanelerinde İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu alım süreci, sağlık sektöründeki artan iş gücü ihtiyacını karşılamak ve kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumuna katkı sağlamak amacıyla planlandı. Alım yapılacak pozisyonlar arasında çaycı, bulaşıkçı, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi çeşitli kadrolar bulunuyor.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 09:44 Güncelleme 30 Ocak 2024, 09:44
1-29 Şubat İŞKUR hastanelere çaycı, bulaşıkçı, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 25.400 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Alım yapılacak pozisyonlara ilişkin başvuru şartları genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşından büyük olmak, hastane ortamında çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak ve gerektiğinde vardiyalı çalışma koşullarına uyum sağlayabilmek şeklinde belirlenmiştir. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, İŞKUR e-Şube sayfasına TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak "Açık İş İlanları" bölümünden şehir hastanelerine yönelik ilanlara ulaşabilirler. İlanlarda belirtilen pozisyonlar, şehirler ve meslek gruplarına göre detaylı bilgiler sunuluyor.

Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • İlgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamak
  • Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için en az ilkokul mezunu olmak. Sekreter pozisyonları için ise ilgili alanda meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimine sahip olmak
  • Herhangi bir sağlık sorunu veya engelin bulunmaması
  • İlgili pozisyon için gerekli belgelere sahip olmak (örneğin, güvenlik görevlisi için güvenlik kimlik kartı)
  • İlgili pozisyon için belirlenen fiziksel ve mental sağlık kriterlerini karşılamak

Başvuru Süreci:

Başvurular, İŞKUR'un e-şube sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. İş arayanlar, İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek ilan detaylarına ve başvuru şartlarına ulaşabilirler. Yeni alım ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Şubat 2024 itibarıyla İŞKUR aracılığıyla Türkiye genelinde çeşitli hastanelere personel alımı yapılıyor. Bu kapsamda, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, çaycı ve bulaşıkçı (stevard) gibi pozisyonlar için iş ilanları yayınlanmıştır. İlanlarda belirtilen son başvuru tarihleri ve çalışma yerleri şu şekildedir:

  • Temizlik Görevlisi (Ankara/Çankaya): 1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 3.02.2024.
  • Temizlik Görevlisi (İstanbul/Ataşehir): 20 açık pozisyon, son başvuru tarihi 7.02.2024.
  • Temizlik Görevlisi (Bursa/Nilüfer): 1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 8.02.2024.
  • Temizlik Görevlisi (Konya/Selçuklu): 3 açık pozisyon, son başvuru tarihi 20.02.2024.
  • Güvenlik Görevlisi (Aksaray/Aksaray Merkez): 1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 20.02.2024.
  • Çaycı (Kocaeli/Gebze): 1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 13.02.2024.
  • Bulaşıkçı (Stevard) (Kocaeli/Gebze): 1 açık pozisyon, son başvuru tarihi 13.02.2024.

Başvuru yapacak adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları, ilgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamaları ve diğer gerekli şartları taşımaları gerekmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR'un e-Şube sistemi üzerinden ilgili ilanları inceleyebilirsiniz. Bu ilanlar, hastanelerin iş gücü ihtiyacını karşılamak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yayınlanmaktadır.

Hastanelerde Personel Alımı Nasıl Yapılır:

  • İş İlanlarının Yayınlanması: Hastaneler, personel alım ilanlarını resmi internet sitelerinde, yerel gazetelerde ve İŞKUR gibi kurumların web sitelerinde yayınlar.
  • Başvuru Süreci: İlanlarda belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak adaylar başvurularını yaparlar. Gereken belgeler ve bilgiler ilanlarda belirtilir.
  • Ön Değerlendirme: Başvuruların tamamlanmasının ardından hastane yetkilileri başvuruları değerlendirir. Uygun görülen adaylar mülakata veya yazılı sınavlara davet edilir.
  • Mülakat veya Sınav Süreci: Bu aşamada adayların mesleki bilgi ve becerileri değerlendirilir.
  • Referans Kontrolü ve İş Teklifi: Mülakat veya sınav sonuçlarına göre uygun adaylar belirlenir ve referans kontrolleri yapılır. Başarılı adaylara iş teklifi yapılır.

İŞKUR ÜZERİNDEN HASTANE İŞ İLANLARINA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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