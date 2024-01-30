En az 18.000 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 1-10 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları!

İŞKUR'un yayımladığı ilanda özel ve kamu sektörlerinde çeşitli kadrolar için alımlar yapılacağı belirtiliyor. Bu alımlar hem özel sektörde çalışmak isteyenlere hem de kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenlere yönelik farklı seçenekler sunuyor. İşkur'un yeni personel alım ilanı, iş arayanlar için geniş bir istihdam kapısı açıyor.