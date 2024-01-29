İŞKUR acil TECRÜBESİZ KPSS’siz, şartsız 18-55 yaş arasına online iş başvurusu! En az 17 bin TL maaşla okullara, hastanelere, bankalara, kamuya...

Başvurular, 18 yaş ve üzeri herkes tarafından yapılabilirken, ilkokul mezunu olanlar dahi bu iş fırsatlarına başvuru yapabilecekler. İŞKUR'un geniş yelpazede sunduğu iş ilanları, farklı eğitim seviyelerine ve meslek alanlarına hitap ediyor.
Başvurular, 18 yaş ve üzeri herkes tarafından yapılabilirken, ilkokul mezunu olanlar dahi bu iş fırsatlarına başvuru yapabilecekler. İŞKUR'un geniş yelpazede sunduğu iş ilanları, farklı eğitim seviyelerine ve meslek alanlarına hitap ediyor.
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HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI
🔸Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
🔸En az 18 en fazla 58 yaş arasında olmak (bazı ilanlarda üst yaş sınırı belirtilmeyebilir),
🔸En az ilkokul mezunu olmak (mezuniyet şartı pozisyona göre değişebilir),
🔸Adli sicil kaydının temiz olması,
🔸Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
🔸Vardiyalı ve ayakta çalışmaya uygun olmak,
🔸Dış görünümüne özen göstermek ve gerekli durumlarda sorumluluk alabilmek,
🔸Çalışmaya engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarının olmaması.
ALIM YAPILACAK MESLEKLER
📍Hasta Bakıcısı,
📍Hasta Danışmanı,
📍Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi,
📍Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi,
📍Hasta Refakatçisi,
📍 Hasta Bakıcısı,
📍 Hasta Danışmanı,
📍 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi,
📍 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi,
📍 Hasta Refakatçisi