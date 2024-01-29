İŞKUR acil TECRÜBESİZ KPSS’siz, şartsız 18-55 yaş arasına online iş başvurusu! En az 17 bin TL maaşla okullara, hastanelere, bankalara, kamuya...

Başvurular, 18 yaş ve üzeri herkes tarafından yapılabilirken, ilkokul mezunu olanlar dahi bu iş fırsatlarına başvuru yapabilecekler. İŞKUR'un geniş yelpazede sunduğu iş ilanları, farklı eğitim seviyelerine ve meslek alanlarına hitap ediyor.

