En az 25.200 TL maaşla! 1-29 Şubat İŞKUR hastanelere çaycı, bulaşıkçı, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Şubat 2024 itibarıyla İŞKUR aracılığıyla Türkiye genelinde çeşitli hastanelere personel alımı yapılıyor. Bu kapsamda, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, çaycı ve bulaşıkçı (stevard) gibi pozisyonlar için iş ilanları yayınlanmıştır. İlanlarda belirtilen son başvuru tarihleri ve çalışma yerleri şu şekildedir:

Başvuru yapacak adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları, ilgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamaları ve diğer gerekli şartları taşımaları gerekmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR'un e-Şube sistemi üzerinden ilgili ilanları inceleyebilirsiniz. Bu ilanlar, hastanelerin iş gücü ihtiyacını karşılamak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yayınlanmaktadır.