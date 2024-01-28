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PAEM ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN 2024? 8. Dönem Amirlik eğitimi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? PAEM şartları...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) tarafından düzenlenecek olan 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için erkek ve kadın polis memuru adayları arasından öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylar, bu önemli eğitim fırsatını değerlendirmek amacıyla başvuru sürecini yakından takip ediyor.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 17:05 Güncelleme 28 Ocak 2024, 17:05
PAEM ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN 2024? 8. Dönem Amirlik eğitimi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? PAEM şartları...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) tarafından düzenlenecek olan 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için yapılan duyuru sonrasında adaylar, başvuruların başlayıp başlamadığını ve başvuru tarihlerini merakla bekliyor.

8. DÖNEM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ ALIM DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından (270) erkek, (30) kadın olmak üzere toplam (300) öğrenci alımı yapılacaktır.

PAEM AMİRLİK ÖĞRENCİ ALIMI 2024 BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

AMİRLİK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi öğrenci alımı başvuru şartlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

PAEM 8. dönem Amirlik eğitimi alımı ne zaman?

Konuya dair henüz resmi bir tarih açıklanmadı. www.pa.edu.tr üzerinden resmi tarih duyurusu yapılması bekleniyor.

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