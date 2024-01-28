PAEM ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN 2024? 8. Dönem Amirlik eğitimi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? PAEM şartları...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) tarafından düzenlenecek olan 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için yapılan duyuru sonrasında adaylar, başvuruların başlayıp başlamadığını ve başvuru tarihlerini merakla bekliyor.