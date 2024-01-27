Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire alımı ne zaman? Son dakika Başkan Erdoğan’dan müjde! Kamuya hemşire alımı başvuru tarihi ve şartları...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin yeni hemşire alımıyla birlikte toplamda 35 bin sağlık personeli alımının gerçekleştirileceği müjdesi, sektördeki personel açığının kapatılması ve kaliteli sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük bir adım olarak nitelendiriliyor. İşte 35 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları...

"35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIYORUZ" İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sağlık sektöründeki istihdamı artırmak ve sağlık hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunmak amacıyla önemli bir müjdeyi duyurdu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.