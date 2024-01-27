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Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire alımı ne zaman? Son dakika Başkan Erdoğan'dan müjde! Kamuya hemşire alımı başvuru tarihi ve şartları...

Türkiye'de sağlık sektöründe istihdamı artırmak amacıyla 15 bin yeni hemşire alımı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Verilen müjde ile 35 bin sağlık personeli alınacağını duyuruldu. İşte Sağlık Bakanlığı 15 bin heöşire alımı ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 17:08 Güncelleme 27 Ocak 2024, 17:16
Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire alımı ne zaman? Son dakika Başkan Erdoğan’dan müjde! Kamuya hemşire alımı başvuru tarihi ve şartları...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin yeni hemşire alımıyla birlikte toplamda 35 bin sağlık personeli alımının gerçekleştirileceği müjdesi, sektördeki personel açığının kapatılması ve kaliteli sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük bir adım olarak nitelendiriliyor. İşte 35 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları...

"35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIYORUZ"

İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sağlık sektöründeki istihdamı artırmak ve sağlık hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunmak amacıyla önemli bir müjdeyi duyurdu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin sağlık personeli alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuruların Şubat ayında alınması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları takip ediliyor.

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