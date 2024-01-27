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İş arayalara büyük müjde: İŞKUR az önce KPSS şartsız yaş sınırı olmadan 22.693 personel alım ilanı açtı! İşte kadrolar

İŞKUR'un 2024 yılı için yayınladığı beden işçisi alım ilanları, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu ilanlara başvuracak adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor ve başvurular elektronik ortamda yapılır.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 12:11 Güncelleme 27 Ocak 2024, 12:11
İş arayalara büyük müjde: İŞKUR az önce KPSS şartsız yaş sınırı olmadan 22.693 personel alım ilanı açtı! İşte kadrolar

İŞKUR, 2024 yılında Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde beden işçisi alımı yapmak üzere binlerce ilan yayınladı. Hem kamu hem de özel sektörde yer alan bu ilanlarda toplamda 103.507'den fazla personel alımının gerçekleştirildiği görülüyor.

İŞKUR Beden İşçisi Alımı: Sektörler ve Kontenjanlar

İŞKUR'un duyurduğu beden işçisi alımları çeşitli sektörlerde gerçekleştirilecek:

  • Genel Beden İşçiliği: 22.693 kontenjan
  • İnşaat Sektörü: 374 kontenjan
  • Taşıma, Yükleme ve Boşaltma: 298 kontenjan
  • Temizlik Hizmetleri: 647 kontenjan

Bu alımlar, iş gücü piyasasının dinamiklerine ve sektörel ihtiyaçlara göre şekillenmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR tarafından yapılan beden işçisi alım ilanlarına başvuru yapacak adayların karşılaması gereken şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz statüsünde olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya tamamlamış olmak,
  • İlana göre değişen eğitim düzeyi şartlarını (en az okur yazar, ilköğretim veya ortaöğretim mezunu) karşılamak,
  • Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu belgelemek,
  • İlana özel yaş, tecrübe ve ikamet şartlarını karşılamak.

Her ilan, belirli özel şartlar içerebilir ve bu şartlar ilana göre değişkenlik gösterir.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Beden işçisi alım ilanlarına başvurular, İŞKUR'un elektronik ortamdaki resmi sitesi olan https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri henüz açıklanmamış olup, ilanlarla ilgili güncel bilgilerin her an duyurulması beklenmektedir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirler:

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