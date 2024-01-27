İş arayalara büyük müjde: İŞKUR az önce KPSS şartsız yaş sınırı olmadan 22.693 personel alım ilanı açtı! İşte kadrolar

İŞKUR, 2024 yılında Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde beden işçisi alımı yapmak üzere binlerce ilan yayınladı. Hem kamu hem de özel sektörde yer alan bu ilanlarda toplamda 103.507'den fazla personel alımının gerçekleştirildiği görülüyor.
İŞKUR, 2024 yılında Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde beden işçisi alımı yapmak üzere binlerce ilan yayınladı. Hem kamu hem de özel sektörde yer alan bu ilanlarda toplamda 103.507'den fazla personel alımının gerçekleştirildiği görülüyor.
İŞKUR'un duyurduğu beden işçisi alımları çeşitli sektörlerde gerçekleştirilecek:
Bu alımlar, iş gücü piyasasının dinamiklerine ve sektörel ihtiyaçlara göre şekillenmektedir.
İŞKUR tarafından yapılan beden işçisi alım ilanlarına başvuru yapacak adayların karşılaması gereken şartlar şunlardır:
Her ilan, belirli özel şartlar içerebilir ve bu şartlar ilana göre değişkenlik gösterir.
Beden işçisi alım ilanlarına başvurular, İŞKUR'un elektronik ortamdaki resmi sitesi olan https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri henüz açıklanmamış olup, ilanlarla ilgili güncel bilgilerin her an duyurulması beklenmektedir.
Başvuru yapmak isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirler: