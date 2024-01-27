İş arayalara büyük müjde: İŞKUR az önce KPSS şartsız yaş sınırı olmadan 22.693 personel alım ilanı açtı! İşte kadrolar

İŞKUR, 2024 yılında Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde beden işçisi alımı yapmak üzere binlerce ilan yayınladı. Hem kamu hem de özel sektörde yer alan bu ilanlarda toplamda 103.507'den fazla personel alımının gerçekleştirildiği görülüyor.

İŞKUR Beden İşçisi Alımı: Sektörler ve Kontenjanlar İŞKUR'un duyurduğu beden işçisi alımları çeşitli sektörlerde gerçekleştirilecek: Genel Beden İşçiliği: 22.693 kontenjan

22.693 kontenjan İnşaat Sektörü: 374 kontenjan

374 kontenjan Taşıma, Yükleme ve Boşaltma: 298 kontenjan

298 kontenjan Temizlik Hizmetleri: 647 kontenjan Bu alımlar, iş gücü piyasasının dinamiklerine ve sektörel ihtiyaçlara göre şekillenmektedir.