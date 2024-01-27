18-50 yaş arası 27-31 Ocak KPSS şartsız hastane ve sağlık kurumlarına Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları nedir?

Başvuru İşlemleri
Alımlar için başvurular, hem çevrimiçi platformlar üzerinden hem de İŞKUR şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. Online başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonuna ilgi duyan adaylar, bu fırsatı değerlendirerek başvurularını yapabilirler.
İŞKUR'un internet sitesinde yer alan Hasta Kabul Kayıt Görevlisi ilanlarına başvurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
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İŞKUR Web Sitesine Giriş Yapın: İlk olarak İŞKUR'un resmi web sitesine (https://www.iskur.gov.tr) girin.
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İş Arama Bölümüne Gitme: Ana sayfada yer alan "İş Arama" bölümüne tıklayın. Bu size iş ilanlarını arama imkanı verecektir.