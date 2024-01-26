Polis Akademisi Başkanlığı (PAEM), 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için başvuruları kabul etmeye hazırlanıyor! Türkiye genelindeki Emniyet mensubu Polis Memurları arasından yapılacak olan alımda, hem erkek hem de kadın adaylar başvuru yapabilecek.

Polis Akademisi Başkanlığı (PAEM) tarafından duyurulan 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi alımı, adaylar arasında heyecan yaratıyor. Toplam 300 öğrenci alımının gerçekleşeceği bu özel fırsat için adaylar, başvuru tarihlerini ve şartlarını merakla bekliyor.

PAEM AMİRLİK ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından (270) erkek, (30) kadın olmak üzere toplam (300) öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Alımlarla ilgili sürecin ve gerekli hususların ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edileceği ifade edildi.