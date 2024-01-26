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PAEM amirlik alımı ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu! PAEM 8. dönem 300 amir alımı başvuru şartları ve tarihi!

Polis Akademisi Başkanlığı (PAEM), 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için başvuruları kabul etmeye hazırlanıyor! Türkiye genelindeki Emniyet mensubu Polis Memurları arasından yapılacak olan alımda, hem erkek hem de kadın adaylar başvuru yapabilecek.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 17:08 Güncelleme 26 Ocak 2024, 17:08
PAEM amirlik alımı ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu! PAEM 8. dönem 300 amir alımı başvuru şartları ve tarihi!

Polis Akademisi Başkanlığı (PAEM) tarafından duyurulan 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi alımı, adaylar arasında heyecan yaratıyor. Toplam 300 öğrenci alımının gerçekleşeceği bu özel fırsat için adaylar, başvuru tarihlerini ve şartlarını merakla bekliyor.

PAEM AMİRLİK ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından (270) erkek, (30) kadın olmak üzere toplam (300) öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Alımlarla ilgili sürecin ve gerekli hususların ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edileceği ifade edildi.

PAEM 8. DÖNEM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PAEM 8. dönem ilk derece amirlik eğitimi alımına ilişkin henüz tarih açıklanmadı. Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

AMİRLİK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi öğrenci alımı başvuru şartlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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