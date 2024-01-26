2 şehirde 290 TYP işçi alımı yapılacak! İŞKUR’dan 26-31 Ocak arası liste geldi! Temizlikçi, özel güvenlik...

Dalaman: Alım Sayısı: 5 Kişi İş İlanı No: 317382 Kavaklıdere: Alım Sayısı: 5 Kişi İş İlanı No: 317383 Köyceğiz: Alım Sayısı: 5 Kişi İş İlanı No: 317384 Mersin TYP Personel Alım İlanları: Mezitli: Alım Sayısı: 150 Kişi İş İlanı No: 317477 Gülnar: Alım Sayısı: 50 Kişi İş İlanı No: 317479 BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Toplum Yararına Program (TYP): İstihdam ve Sosyal Yardım Programı Türkiye'de afet, salgın, acil durum dönemleri ve diğer mücbir sebeplerde, kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsiz bireylerin çalışma alışkanlıklarını sürdürmelerini sağlamak ve geçici gelir desteği sunmak üzere uygulanan Toplum Yararına Program (TYP), İŞKUR ve kamu kurumları işbirliğiyle düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında yer almaktadır. TYP Uygulama Durumları: Afet Salgın Acil Durum Diğer Mücbir Sebepler Sosyal Kriz Katılım Şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak İŞKUR'a kayıtlı olmak 18 yaşını tamamlamış olmak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olmak Emekli veya malul aylığı almamak Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)

Katılımcı Seçimi: Katılımcı seçimi, noter kurası, liste yöntemi, yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste yöntemi gibi çeşitli yöntemlerle yapılır. Özel politika gruplarına öncelik verilir. Bu gruplar arasında kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede yaralananlar bulunmaktadır. Başvuru ve Katılım Bilgileri: TYP başvurusu, programın düzenlendiği yerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Aynı adreste yaşayan kişilerden yalnızca biri başvuruda bulunabilir. Aynı adreste yaşayanların toplam geliri, belirlenen bir aylık asgari ücretin 1.5 katını aşarsa, TYP'ye katılamazlar. Katılımcılara Yapılan Ödemeler: Her bir katılımcıya, günlük asgari ücret miktarı ve katılım gün sayısı ile çarpım sonucu kadar ödeme yapılır. TYP Uygulama Süresi ve Haftalık Yararlanma Süresi: TYP uygulama süresi en fazla 6 aydır. Haftalık yararlanma süresi 45 saattir.

Katılımcının Yararlanma Süresi Sınırlamaları: Bir kişi, hayatı boyunca 27 Eylül 2017 tarihinden sonra toplamda en fazla 9 ay süreyle TYP'den yararlanabilir. Katılımcı Hakları ve Yasaklılık Durumları: Katılımcılar, belirli şartlar altında TYP süresince 5 gün ücretsiz izin kullanabilir. Mazeretsiz ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, belirli sürelerle yeni bir TYP'ye başvuramazlar. Yüklenici Sorumlulukları: Yüklenici, katılım şartları ve diğer şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden sorumludur. Yüklenici, vergi ve sosyal güvenlik ödemelerini yapmazsa, süreli ihtar alır ve belirli bir süre içinde ödemeleri yapmazsa yasaklılık uygulanır.