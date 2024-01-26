26-31 Ocak KPSS şartsız 18-50 yaş arası hastane ve sağlık kurumlarına Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı

Sağlık sektörü, toplum sağlığını koruma görevinin yanı sıra, geniş bir istihdam alanı da sunmaktadır. İş arayanlar için umut vaat eden bir gelişme yaşanıyor: İŞKUR ve özel hastaneler, çeşitli sağlık kurumları için personel alımına başladı. Bu alımlar, özellikle özel sektörde, hasta kabul ve kayıt görevlisi gibi pozisyonlarda yoğunluk kazanıyor. Kamu kurumları da periyodik olarak yeni personel alımı yapmayı sürdürüyor. Bu süreçlerde KPSS şartının aranmaması, iş arayanlar için önemli bir avantaj olarak ön plana çıkıyor. İşte hastanelere Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar...