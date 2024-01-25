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İŞKUR hastanelere KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları belli oldu: 25-26-27 Ocak ayı şehir hastanesi personel alım ilanları geldi

Türkiye'nin dört bir yanında yükselen şehir hastaneleri, sadece çağdaş sağlık hizmetlerini sunmakla kalmayıp, aynı zamanda istihdam konusunda da büyük bir potansiyel sunmaktadır. Son İŞKUR duyurularına göre, şehir hastaneleri çeşitli pozisyonlarda yeni personel alımları yapmaya hazırlanıyorlar. Şehir hastaneleri, genellikle büyükşehirlerde bulunan ve son teknoloji tıbbi ekipmanlara sahip büyük sağlık kompleksleridir. Bu hastaneler, yüksek kalitede sağlık hizmetlerini sunmanın yanı sıra, birçok farklı uzmanlık alanında doktor, hemşire ve sağlık personeli istihdam etme fırsatı sunmaktadır.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 10:40 Güncelleme 25 Ocak 2024, 10:40
İŞKUR hastanelere KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları belli oldu: 25-26-27 Ocak ayı şehir hastanesi personel alım ilanları geldi

Şehir hastanelerinde çalışmak, modern ve gelişmiş sağlık altyapısında görev almak anlamına gelir. Ayrıca, bu tür büyük sağlık kuruluşlarında çalışmak, kariyer gelişimi açısından çeşitli fırsatlar sunar. Çalışanlar, farklı sağlık alanlarında deneyim kazanabilir ve mesleki becerilerini geliştirebilirler.

İŞKUR Üzerinden Yapılan Hastane Personel Alım Duyuruları

Şehir hastaneleri, Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilmekte olup, yüklenici firmalar tarafından personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bu alımlar, İŞKUR üzerinden duyurulmaktadır. İşte bazı şehir hastaneleri için yapılan alım ilanları ve başvuru bilgileri:

Etlik Şehir Hastanesi İçin Açılan Pozisyonlar:

  • İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı, Hemşire, Genel Alan Sorumlusu, Temizlik Görevlisi, Garson

Bayraklı Şehir Hastanesi İçin Açılan Pozisyonlar:

  • Temizlik Görevlisi, Beden İşçisi, Sıhhi Tesisatçı

İzmir Şehir Hastanesi İçin Açılan Pozisyonlar:

  • Sterilizasyon Görevlisi

Adana Şehir Hastanesi İçin Açılan Pozisyonlar:

  • Beden İşçisi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İçin Açılan Pozisyonlar:

  • Temizlik Görevlisi

Antalya Şehir Hastanesi İçin Açılan Pozisyonlar:

  • Aşçı

Manisa Şehir Hastanesi İçin Açılan Pozisyonlar:

  • Beden İşçisi, Güvenlik Görevlisi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İçin Açılan Pozisyonlar:

  • Sterilizasyon Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Aşçı, Garson, Aşçı Yardımcısı, Bulaşıkçı, Genel Alan Temizleme Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (silahlı ve silahsız), Çamaşırhane Görevlisi, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikeri

Kayseri Şehir Hastanesi İçin Açılan Pozisyonlar:

  • Temizlik Görevlisi

Konya Şehir Hastanesi İçin Açılan Pozisyonlar:

  • Temizlik Görevlisi

Tekirdağ Şehir Hastanesi İçin Açılan Pozisyonlar:

  • Beden İşçisi, Güvenlik Görevlisi

Kütahya Şehir Hastanesi İçin Açılan Pozisyonlar:

  • Sterilizasyon Görevlisi

Şehir Hastanesi Başvuru Süreci ve Adımları

Şehir hastanesi personel alımlarına başvurmak için İŞKUR'un resmi web sitesine erişim sağlamanız gerekmektedir. İŞKUR'a TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, "Açık İş İlanları" bölümünden şehir hastanelerine yönelik ilanlara ulaşabilirsiniz. İlanlarda belirtilen pozisyonlar, şehirler ve meslek gruplarına göre detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Şehir Hastanesi Başvuru İşçi Alımı İlanları İçin Tıklayınız

İŞKUR Web Sitesine Giriş Yapma

  1. İnternet Tarayıcınızı Açın: İlk olarak, internet tarayıcınızı açın ve İŞKUR'un resmi web sitesi olan www.iskur.gov.tr adresine gidin.

  2. 'İş Arayan' Girişi Yapın: Ana sayfada yer alan "İş Arayan" sekmesine tıklayın. Eğer daha önce kayıt olduysanız, TC kimlik numaranız ve İŞKUR şifreniz ile giriş yapın. Eğer İŞKUR'a kayıtlı değilseniz, "Yeni Üye Ol" seçeneği ile üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

İş İlanlarını Araştırma ve Başvuru Yapma

  1. 'Açık İş İlanları'na Bakın: Giriş yaptıktan sonra, ana sayfada bulunan "Açık İş İlanları" bölümüne tıklayın.

  2. Arama Kriterlerini Belirleyin: Açılan sayfada, ilgilendiğiniz iş pozisyonuna, çalışmak istediğiniz şehre veya diğer kriterlere göre arama yapabilirsiniz.

  3. İlanları İnceleyin: Arama sonuçlarında çıkan ilanları inceleyin. Her ilan, işin tanımı, aranan nitelikler, çalışma yeri ve diğer önemli bilgileri içerir.

  4. Başvuru Yapın: İlginizi çeken bir ilana tıkladığınızda, ilanın detaylarına ulaşacaksınız. Burada, eğer ilanın şartları size uygunsa ve ilgili pozisyona başvurmak istiyorsanız, ilan sayfasında yer alan "Başvuru Yap" butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

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