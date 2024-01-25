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KPSS şartsız 25-31 Ocak 18-50 yaş arası hastane ve sağlık kurumlarına Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları belli oldu!

Sağlık sektörü, toplum sağlığını koruma görevinin yanı sıra, geniş bir istihdam alanı da sunmaktadır. İş arayanlar için umut vaat eden bir gelişme yaşanıyor: İŞKUR ve özel hastaneler, çeşitli sağlık kurumları için personel alımına başladı. Bu alımlar, özellikle özel sektörde, hasta kabul ve kayıt görevlisi gibi pozisyonlarda yoğunluk kazanıyor. Kamu kurumları da periyodik olarak yeni personel alımı yapmayı sürdürüyor. Bu süreçlerde KPSS şartının aranmaması, iş arayanlar için önemli bir avantaj olarak ön plana çıkıyor. İşte hastanelere Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar...

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 10:15 Güncelleme 25 Ocak 2024, 10:15
KPSS şartsız 25-31 Ocak 18-50 yaş arası hastane ve sağlık kurumlarına Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları belli oldu!

Bu pozisyonlar, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir başlangıç noktası oluşturuyor. Hasta kabul ve kayıt görevlisi olarak çalışmak, sağlık sektöründe deneyim kazanmak ve bu alanda ilerlemek için mükemmel bir fırsattır. Adaylar, bu pozisyonlarda çalışarak hasta ilişkileri, medikal dokümantasyon ve sağlık sektörünün işleyişi hakkında kıymetli bilgiler edinebilirler.

Başvuru Şartları ve Süreci Hasta kabul ve kayıt görevlisi pozisyonları için adaylarda aranan genel ve özel şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

  1. Eğitim Durumu: En az ilköğretim mezunu olmak, bazı ilanlarda ise daha yüksek eğitim seviyesi gerekebilir.
  2. Yaş Sınırı: 18 yaşını tamamlamış olmak.
  3. Deneyim: Sağlık sektöründe deneyim sahibi olmak veya bu alanda deneyim kazanmak isteyen adaylar tercih edilmektedir.
  4. Beceriler: İletişim ve planlama becerileri gelişmiş adaylar önceliklidir.
  5. Yönelim: Hizmet ve çözüm odaklı, ekip çalışmasına yatkın bireyler.
  6. Teknik Bilgi: Provizyon ve fatura işlemlerinde deneyimli, MS Office programlarına hakim olmak.
  7. Sağlık Durumu: Sağlık açısından herhangi bir engeli bulunmayan (engelli adaylar için özel durumlar ilanlarda belirtilmiştir).
  8. Kişisel Özellikler: Giyimine özen gösteren ve güler yüzlü olmak.
  9. Çalışma Koşulları: Gerektiğinde vardiyalı çalışabilme yeteneğine sahip olmak.

Hasta Kabul Kayıt Görevlisi Alımı İlanları

İş arayanlar için sağlık sektöründe, özellikle hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları için çeşitli ilanlar mevcuttur. Bu ilanlar tarih ve referans numaralarına göre sıralanmıştır:

  1. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: İstanbul
    • Tarih: 26.02.2024
    • Ref. No: 00007949725

  2. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: Ankara
    • Tarih: 22.02.2024
    • Ref. No: 00008050221

  3. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: İstanbul
    • Tarih: 21.02.2024
    • Ref. No: 00008048345

  4. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: İstanbul
    • Tarih: 21.02.2024
    • Ref. No: 00008049280

  5. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: Mersin
    • Tarih: 20.02.2024
    • Ref. No: 00008046346

  1. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: İstanbul
    • Tarih: 17.02.2024
    • Ref. No: 00008043773

  2. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: İstanbul
    • Tarih: 16.02.2024
    • Ref. No: 00008041308

  3. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: Tekirdağ
    • Tarih: 16.02.2024
    • Ref. No: 00008042498

  4. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: Ankara
    • Tarih: 15.02.2024
    • Ref. No: 00008043653

  5. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: İstanbul
    • Tarih: 13.02.2024
    • Ref. No: 00008034964

  1. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: Adana
    • Tarih: 13.02.2024
    • Ref. No: 00008036525

  2. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: İstanbul
    • Tarih: 7.02.2024
    • Ref. No: 00008021849

  3. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: İzmir
    • Tarih: 31.01.2024
    • Ref. No: 00008018042

  4. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: İstanbul
    • Tarih: 30.01.2024
    • Ref. No: 00007900730

  5. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

    • Yer: Tekirdağ
    • Tarih: 28.01.2024
    • Ref. No: 00008006577

Başvuru İşlemleri

Alımlar için başvurular, hem çevrimiçi platformlar üzerinden hem de İŞKUR şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. Online başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonuna ilgi duyan adaylar, bu fırsatı değerlendirerek başvurularını yapabilirler.

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan Hasta Kabul Kayıt Görevlisi ilanlarına başvurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. İŞKUR Web Sitesine Giriş Yapın: İlk olarak İŞKUR'un resmi web sitesine (https://www.iskur.gov.tr) girin.

  2. İş Arama Bölümüne Gitme: Ana sayfada yer alan "İş Arama" bölümüne tıklayın. Bu size iş ilanlarını arama imkanı verecektir.

  3. Arama Kriterlerini Belirleyin: İş arama bölümünde, aradığınız iş türü, şehir, iş kodu gibi kriterleri girin. "Hasta Kabul Kayıt Görevlisi" iş kodunu veya benzer kelimeleri kullanabilirsiniz.

  4. İlanları İnceleyin: Arama sonuçlarından ilginizi çeken ilanları inceleyin. Her ilanın detayları, başvuru şartları ve son başvuru tarihleri gibi önemli bilgiler içerir.

  1. Başvuru Yapma: İlgilendiğiniz bir ilana tıkladığınızda, ilanın detaylarını ve başvuru yapmak için gereken adımları bulabilirsiniz. Genellikle, İŞKUR üzerinden online olarak veya ilan veren kurumun belirttiği diğer yöntemlerle başvuru yapmanız istenir.

  2. Kayıt Olma ve Giriş Yapma: Eğer İŞKUR'da kaydınız yoksa, öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekebilir. Kayıtlı kullanıcıysanız, kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak başvuru sürecini tamamlayabilirsiniz.

  3. Başvuru Sonrası Süreç: Başvurunuzu tamamladıktan sonra, başvurunuzun durumunu İŞKUR web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca, ilan veren kurumdan başvurunuzla ilgili geri dönüş alabilirsiniz.

  4. Ek Bilgiler ve Yardım: Herhangi bir sorunuz olursa veya süreçle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa, İŞKUR'un müşteri hizmetleri veya ilgili il müdürlükleriyle iletişime geçebilirsiniz.

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