18-50 yaş arası 24-31 Ocak hastane ve sağlık kurumlarına KPSS şartsız Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları belli oldu!

Başvuru İşlemleri
Alımlar için başvurular, hem çevrimiçi platformlar üzerinden hem de İŞKUR şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. Online başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonuna ilgi duyan adaylar, bu fırsatı değerlendirerek başvurularını yapabilirler.
İŞKUR'un internet sitesinde yer alan Hasta Kabul Kayıt Görevlisi ilanlarına başvurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
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İŞKUR Web Sitesine Giriş Yapın: İlk olarak İŞKUR'un resmi web sitesine (https://www.iskur.gov.tr) girin.
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İş Arama Bölümüne Gitme: Ana sayfada yer alan "İş Arama" bölümüne tıklayın. Bu size iş ilanlarını arama imkanı verecektir.
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Arama Kriterlerini Belirleyin: İş arama bölümünde, aradığınız iş türü, şehir, iş kodu gibi kriterleri girin. "Hasta Kabul Kayıt Görevlisi" iş kodunu veya benzer kelimeleri kullanabilirsiniz.
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İlanları İnceleyin: Arama sonuçlarından ilginizi çeken ilanları inceleyin. Her ilanın detayları, başvuru şartları ve son başvuru tarihleri gibi önemli bilgiler içerir.