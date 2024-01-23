Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman 2024? Sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı nasıl? Başvuru tarihi ve kura takvimi!

Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı karar ile 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım, hastanelerden tıp merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezleri'nden diğer birçok sağlık kuruluşuna kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek. İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ile ilgili detaylar:

27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.