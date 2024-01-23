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Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman 2024? Sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı nasıl? Başvuru tarihi ve kura takvimi!

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere 27 bin personel alımı gerçekleştireceğini Resmi Gazete'de duyurdu. Bu duyuru üzerine, binlerce kişi başvuru süreci, şartlar ve kadro dağılımları hakkında bilgi edinmek amacıyla araştırmalara başladı. İşte, Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ile ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 10:01 Güncelleme 23 Ocak 2024, 10:01
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman 2024? Sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı nasıl? Başvuru tarihi ve kura takvimi!

Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı karar ile 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım, hastanelerden tıp merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezleri'nden diğer birçok sağlık kuruluşuna kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek. İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ile ilgili detaylar:

27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip ediliyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Diyetisyen (1)

Ebe (9)

Hemşire (2)

Sağlık Memuru (25)

Sağlık Teknikeri (1)

Tabip (3.498)

Uzman Tabip (23.464)

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