1-31 Ocak İŞKUR KPSS şartsız bekçi alım başvuru ekranı ve ilanları geldi: En az lise mezunu bekçi alınıyor

2024 yılında, bekçi alımları konusunda bekleyen adaylara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan bu alımlar, özellikle özel sektördeki güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. İŞKUR, en az lise mezunu adaylar için çeşitli illerde bekçi alımı yapacağını duyurdu.
Bekçi Alım Başvuru Şartları
İŞKUR üzerinden yapılacak olan bekçi alımları için belirlenen genel şartlar şunlardır:
- Yaş Sınırı: Adayların en az 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Üst yaş sınırı ise ilana göre değişkenlik gösterebilir.
- Eğitim Durumu: Başvuracak adayların en az lise mezunu olmaları beklenir. Ancak bazı ilanlarda eğitim durumu farklılık gösterebilir.
- Sağlık Durumu: Adayların çalışmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması şarttır.
- İkametgah: Başvuruda bulunulan ilde ikamet ediyor olmak gerekmektedir.
- Adli Sicil: Adayların adli sicil kaydının olmaması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alınması beklenir.
Bu genel şartlar, özel sektörde yapılacak bekçi alımları için geçerlidir. Ancak her ilanın özel başvuru şartları, ilanın içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, adayların başvuracakları ilanların detaylarını dikkatlice incelemeleri önemlidir.
Başvuruların Yapılma Süreci ve Zamanlaması
Bekçi alımı için başvurular, İŞKUR üzerinden online olarak yapılacaktır. Adaylar, başvurularını ilanın son başvuru tarihine kadar tamamlamalıdır. Her ilan için son başvuru tarihi farklı olabileceğinden, adayların bu tarihleri dikkate alması önemlidir.
2024 İnşaat/İşyeri Bekçisi Alımları: İŞKUR İlan Detayları
İnşaat ve işyeri bekçisi pozisyonları için 2024 yılında Türkiye genelinde çeşitli illerde alımlar yapılacağı İŞKUR tarafından duyurulmuştur. Bu ilanlar, özellikle inşaat alanlarında ve işyerlerinde güvenlik sağlamak üzere duyurulmuştur. İşte bazı önemli şehirlerde açılan inşaat/İşyeri bekçisi pozisyonlarına ait İŞKUR ilan detayları: