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HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇ EKRANI 2024! Adalet Bakanlığı hakimlik sınav sonuçları açıklandı mı? Mülakatlar ne zaman?

24 Aralık Pazar günü sona eren Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı yazılı sınavı, binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Sınav sürecinin ardından adaylar, merakla sonuç tarihini beklemeye başladı. Peki, Adalet Bakanlığı hakimlik sınav sonuçları açıklandı mı? Mülakatlar ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 09:02 Güncelleme 22 Ocak 2024, 09:02
HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇ EKRANI 2024! Adalet Bakanlığı hakimlik sınav sonuçları açıklandı mı? Mülakatlar ne zaman?

Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı yazılı sınavının ardından, Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaylardan başlanmak üzere ilan edilen kadronun iki katı fazlası olan 2400 aday, mülakata katılmaya hak kazanacak. Peki, Adalet Bakanlığı hakimlik sınav sonuçları açıklandı mı? Mülakatlar ne zaman?

23 Aralık 2023 tarihinde başlayan Adalet Bakanlığı sınav oturumları sona erdi. Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak.

Mülakat hakkı kazanıp kazanamayacaklarını merak eden adaylar şimdiden sonuç tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM, Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihini resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

SINAV SONUÇ TARİHİ

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 23 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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