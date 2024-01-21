Yalnızca sertifikayı getirmek yetiyor: 22-31 Ocak KPSS şartsız iş arayanlara müjde! İşte İŞKUR ilanlar ve başvuru şartları

İş başvurusu yapmak isteyen adaylar için sevindirici haberler var! Türkiye genelinde, 81 ilde farklı kamu kurumlarına personel alımı yapılacak. Bu fırsat, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen birçok kişi için önemli bir adım olabilir. Adayların 18 ile 40 yaş arasında olmaları, ikamet şartını yerine getirmeleri ve geçerli bir güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gibi şartlar bulunuyor. Alımlar, İŞKUR üzerinden kura usulü ile yapılacak, bu da adil bir seçim sürecini garanti altına alacak.