SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Sözleşmeli er alımı başvuru ekranı! 2024 MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başvuru şartları ve kontenjanlar...

Milli Savunma Bakanlığı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sözleşmeli er alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular, https://personeltemin.gov.tr adresi ve e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, 2024 MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başvuru şartları ve kontenjanlar nasıl şekillendi? İşte sözleşmeli er alımı başvuru ekranı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 10:09 Güncelleme 20 Ocak 2024, 10:11
Sözleşmeli er alımı başvuru ekranı! 2024 MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başvuru şartları ve kontenjanlar...

Milli Savunma Bakanlığı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sözleşmeli er alımı için başvuruların başladığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar e-Devlet üzerinden giriş yaparak, "bilgilerim" kısmında eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenilen bilgileri dolduracaklar. Ardından, başvuru ekranına yönlendirilecekler ve tercihlerini belirleyebilecek. Peki, MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar!

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sözleşmeli erbaş ve erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler Bakanlığın internet sitesinde yer alıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/1 Dönem) Sözleşmeli Er Başvuru Kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, en az ilköğretim diplomasına sahip, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar) olanlar başvurabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar ise düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsa sözleşmeli erbaş ve er olmak için hemen başvuruda bulunabilecek.

Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sözleşmeli erbaş ve erlerin ücretleri o yıl için belirlenen asgari ücret üzerinden, görev yaptıkları birlik türü ve hizmet yıllarına göre hesaplanıyor.

Bu kapsamda 2024 yılı temmuz zammına kadar bir sözleşmeli erin maaşı en düşük 34 bin 200 lira, en yüksek ise 53 bin 900 lira olarak belirlendi.

Ayrıca sözleşmeli erlerin kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmasının ardından sözleşmeli erbaş ve erlere, görev yaptıkları süre kadar ikramiye ödeniyor. Bu ikramiyeler, hizmet yılına göre 2024 yılı temmuz zammına kadar, ilk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 600 lira 7'nci hizmet yılı sonunda ayrılanlara ise 966 bin 375 lira olarak veriliyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin İstanbul ilçelerindeki adayları kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan’da! Esenler, Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler...
CHP’de kriz bitmiyor! Vekillerin önseçim rahatsızlığı... Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı Orhan Sümer’i nasıl tehdit etti?
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde villa vurgunu! Depreme dayanaksız zeminde kum ve kömüre rastlandı: Toplam değeri 8 milyar 640 milyon TL proje yıkılacak
SON DAKİKA