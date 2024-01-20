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Huzurevlerine KPSS şartsız personel ve işçi alımı! En az 22.200 TL maaşla! İŞKUR'da başvurular başladı: İşte başvuru şartları

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, huzurevlerine yapılacak personel alımı için belirli şartlar belirlendi. Bu alımda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, İŞKUR'a kayıtlı ve sağlık durumu huzurevinde çalışmaya uygun olan adaylar değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşlarla iyi ilişkiler kurabilecek ve sabırlı kişilerin tercih edileceği bu alımda, başvurular internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte huzurevlerine personel alımının detayları:

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 10:55 Güncelleme 20 Ocak 2024, 10:55
Huzurevlerine KPSS şartsız personel ve işçi alımı! En az 22.200 TL maaşla! İŞKUR’da başvurular başladı: İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), son dakika olarak resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bir duyuru ile huzurevlerine personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu duyuruda, çeşitli kadrolar için yapılacak işçi ve personel alımlarının detayları paylaşıldı. İŞKUR üzerinden yapılan bu duyuruya göre, huzurevi personel alımları için başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi aracılığıyla yapılacak. Adayların, İŞKUR'un online platformunda yer alan ilanlara uygun olarak başvuru yapmaları gerekiyor. Peki, bu huzurevi personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları nelerdir ve hangi pozisyonlara alım gerçekleştirilecek? İşte bu konuda merak edilenler...

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

İŞKUR'un duyurusunda hangi kadrolara personel alımı yapılacağına dair detaylı bilgiler yer almaktadır. Adaylar, açık olan pozisyonlar ve aranan nitelikler hakkında İŞKUR'un ilan sayfasından detaylı bilgi alabilirler.

Bu fırsat, huzurevlerinde çalışmak isteyen adaylar için önemli bir iş imkanı olarak öne çıkıyor. İlana başvuru yapacak adaylar, başvuru sürecini dikkatli bir şekilde takip etmeli ve gerekli tüm şartları yerine getirmelidirler. İŞKUR üzerinden yapılacak bu alımlar, huzurevlerinin personel ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir adım olarak görülüyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Adaylar, İŞKUR'un resmi internet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. İlana başvurmak isteyen adayların bu adresten gerekli bilgileri doldurarak başvurularını tamamlamaları beklenmektedir.

Huzurevlerine Personel Ve İşçi Alımı İlanları

Huzurevlerine Personel Ve İşçi Alımı İlanları

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