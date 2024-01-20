Huzurevlerine KPSS şartsız personel ve işçi alımı! En az 22.200 TL maaşla! İŞKUR’da başvurular başladı: İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), son dakika olarak resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bir duyuru ile huzurevlerine personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu duyuruda, çeşitli kadrolar için yapılacak işçi ve personel alımlarının detayları paylaşıldı. İŞKUR üzerinden yapılan bu duyuruya göre, huzurevi personel alımları için başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi aracılığıyla yapılacak. Adayların, İŞKUR'un online platformunda yer alan ilanlara uygun olarak başvuru yapmaları gerekiyor. Peki, bu huzurevi personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları nelerdir ve hangi pozisyonlara alım gerçekleştirilecek? İşte bu konuda merak edilenler...