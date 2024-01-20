20-31 Ocak İŞKUR hastanelere çaycı, hemşire, sekreter, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 18.400 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Başvuru Süreci ve İŞKUR'un E-Şube Sistemi
Adaylar, başvurularını İŞKUR'un e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştirebilirler. Sistemde, ilgili pozisyona göre arama yaparak tüm başvuru şartlarını ve diğer detayları öğrenebilirler. Yeni alım ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
İstihdam ve Sağlık Hizmetlerine Katkı
Bu personel alımları, hem sağlık sektöründeki istihdamı artıracak hem de hastanelerin etkin ve kaliteli hizmet sunmasına katkıda bulunacaktır. Adaylar, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek kendilerine uygun pozisyonlar için başvurularını yapabilirler.
Ocak Ayı Hastane İş İlanları
İlgilenen adaylar, Ocak ayı hastane iş ilanlarına İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ulaşabilir ve detaylı bilgi edinebilirler. Bu duyuru, sağlık sektöründe çalışmak isteyen birçok aday için heyecan verici bir fırsat olarak değerlendirilebilir. İŞKUR, bu alımlarla hem işsizlik oranını azaltmayı hem de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedeflemektedir.
İŞKUR'un açık pozisyonları için son başvuru tarihlerine göre sıralanan iş ilanları şu şekildedir:
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Bulaşıkçı (Stevard) - İstanbul / Ataşehir
- Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)
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Aşçı Yardımcısı - İstanbul / Ataşehir
- Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)
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Aşçı - İstanbul / Ataşehir
- Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)
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Garson (Servis Elemanı) - İstanbul / Ataşehir
- Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)
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Temizlik Görevlisi - İstanbul / Ataşehir
- Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)
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Beden İşçisi (Genel) - Adana / Seyhan
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)
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Temizlik Görevlisi - Bursa / Nilüfer
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 8 Şubat 2024 (19 Gün Kaldı)
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Güvenlik Görevlisi - Bursa / Osmangazi
- Özel / Daimi, 2 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2024 (21 Gün Kaldı)
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Temizlik Görevlisi - Ankara / Çankaya
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı)
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Çaycı - Kocaeli / Gebze
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı)
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Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) - Kocaeli / Gebze
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı)
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Bulaşıkçı (Stevard) - Kocaeli / Gebze
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı)
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Depo Görevlisi (Gıda) - Bursa / Nilüfer
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı)
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Temizlik Görevlisi - İstanbul / Ataşehir
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2024 (27 Gün Kaldı)
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Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) - İstanbul / Ataşehir
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2024 (27 Gün Kaldı)
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İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi) - İstanbul / Ataşehir
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 23 Ocak 2024 (3 Gün Kaldı)
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Eczane Hizmetleri Teknikeri - Konya / Selçuklu
- Özel / Daimi, 2 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 24 Ocak 2024 (4 Gün Kaldı)
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Sekreter(Yönetici Sekreter / Asistan) - Konya / Selçuklu
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 24 Ocak 2024 (4 Gün Kaldı)
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Hemşire - Kocaeli / Gebze
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2024 (5 Gün Kaldı)
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Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - Kocaeli / Gebze
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2024 (5 Gün Kaldı)
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Beden İşçisi (Genel) - İzmir / Çiğli
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2024 (11 Gün Kaldı)
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Garson (Servis Elemanı)(Şef Garson) - Bursa / Nilüfer
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2024 (11 Gün Kaldı)
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Garson (Servis Elemanı) - Bursa / Nilüfer
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2024 (11 Gün Kaldı)
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Temizlik Görevlisi - İstanbul / Pendik
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2024 (11 Gün Kaldı)
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Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri - Denizli / Merkezefendi
- Özel / Daimi, 2 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 2 Şubat 2024 (13 Gün Kaldı)
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Bilgisayar İşletmeni - İstanbul / Bağcılar
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 2 Şubat 2024 (13 Gün Kaldı)
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Temizlik Görevlisi - Ankara / Çankaya
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2024 (14 Gün Kaldı)
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Garson (Servis Elemanı) - İstanbul / Küçükçekmece
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 6 Şubat 2024 (17 Gün Kaldı)
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Hemşire - Bursa / Nilüfer
- Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 6 Şubat 2024 (17 Gün Kaldı)
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Ön Muhasebeci - Ankara / Yenimahalle
- Özel / Daimi, 2 Açık Pozisyon
- Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)
Hastanelere çaycı, hemşire, sekreter güvenlik görevlisi alımı başvurusu için tıklayınız