20-31 Ocak İŞKUR hastanelere çaycı, hemşire, sekreter, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 18.400 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Başvuru Süreci ve İŞKUR'un E-Şube Sistemi Adaylar, başvurularını İŞKUR'un e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştirebilirler. Sistemde, ilgili pozisyona göre arama yaparak tüm başvuru şartlarını ve diğer detayları öğrenebilirler. Yeni alım ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

İstihdam ve Sağlık Hizmetlerine Katkı Bu personel alımları, hem sağlık sektöründeki istihdamı artıracak hem de hastanelerin etkin ve kaliteli hizmet sunmasına katkıda bulunacaktır. Adaylar, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek kendilerine uygun pozisyonlar için başvurularını yapabilirler.

Ocak Ayı Hastane İş İlanları İlgilenen adaylar, Ocak ayı hastane iş ilanlarına İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ulaşabilir ve detaylı bilgi edinebilirler. Bu duyuru, sağlık sektöründe çalışmak isteyen birçok aday için heyecan verici bir fırsat olarak değerlendirilebilir. İŞKUR, bu alımlarla hem işsizlik oranını azaltmayı hem de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

İŞKUR'un açık pozisyonları için son başvuru tarihlerine göre sıralanan iş ilanları şu şekildedir: Bulaşıkçı (Stevard) - İstanbul / Ataşehir Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı) Aşçı Yardımcısı - İstanbul / Ataşehir Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı) Aşçı - İstanbul / Ataşehir Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı) Garson (Servis Elemanı) - İstanbul / Ataşehir Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı) Temizlik Görevlisi - İstanbul / Ataşehir Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı) Beden İşçisi (Genel) - Adana / Seyhan Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı) Temizlik Görevlisi - Bursa / Nilüfer Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 8 Şubat 2024 (19 Gün Kaldı) Güvenlik Görevlisi - Bursa / Osmangazi Özel / Daimi, 2 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2024 (21 Gün Kaldı) Temizlik Görevlisi - Ankara / Çankaya Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı) Çaycı - Kocaeli / Gebze Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı) Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) - Kocaeli / Gebze Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı) Bulaşıkçı (Stevard) - Kocaeli / Gebze Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı) Depo Görevlisi (Gıda) - Bursa / Nilüfer Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı) Temizlik Görevlisi - İstanbul / Ataşehir Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2024 (27 Gün Kaldı) Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) - İstanbul / Ataşehir Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2024 (27 Gün Kaldı) İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi) - İstanbul / Ataşehir Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 23 Ocak 2024 (3 Gün Kaldı) Eczane Hizmetleri Teknikeri - Konya / Selçuklu Özel / Daimi, 2 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 24 Ocak 2024 (4 Gün Kaldı) Sekreter(Yönetici Sekreter / Asistan) - Konya / Selçuklu Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 24 Ocak 2024 (4 Gün Kaldı) Hemşire - Kocaeli / Gebze Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2024 (5 Gün Kaldı) Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - Kocaeli / Gebze Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2024 (5 Gün Kaldı) Beden İşçisi (Genel) - İzmir / Çiğli Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2024 (11 Gün Kaldı) Garson (Servis Elemanı)(Şef Garson) - Bursa / Nilüfer Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2024 (11 Gün Kaldı) Garson (Servis Elemanı) - Bursa / Nilüfer Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2024 (11 Gün Kaldı) Temizlik Görevlisi - İstanbul / Pendik Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2024 (11 Gün Kaldı) Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri - Denizli / Merkezefendi Özel / Daimi, 2 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 2 Şubat 2024 (13 Gün Kaldı) Bilgisayar İşletmeni - İstanbul / Bağcılar Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 2 Şubat 2024 (13 Gün Kaldı) Temizlik Görevlisi - Ankara / Çankaya Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2024 (14 Gün Kaldı) Garson (Servis Elemanı) - İstanbul / Küçükçekmece Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 6 Şubat 2024 (17 Gün Kaldı) Hemşire - Bursa / Nilüfer Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 6 Şubat 2024 (17 Gün Kaldı) Ön Muhasebeci - Ankara / Yenimahalle Özel / Daimi, 2 Açık Pozisyon

Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı) Hastanelere çaycı, hemşire, sekreter güvenlik görevlisi alımı başvurusu için tıklayınız