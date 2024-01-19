KPSS şartsız iş arayanlara müjde! Yalnızca sertifikayı getirmek yetiyor: İşte ilanlar ve başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yapılacak personel alımları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Alımlar, Türkiye'nin her şehrini kapsayacak şekilde planlanıyor ve KPSS puanı şartı aranmayacak.
İŞKUR üzerinden yapılacak personel alımları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Alımlar, Türkiye'nin her şehrini kapsayacak şekilde planlanıyor ve KPSS puanı şartı aranmayacak.
Özellikle özel güvenlik görevlisi pozisyonları için çeşitli illerde çok sayıda alım yapılacak. İstanbul, Tekirdağ, Gaziantep, İzmir, Bursa ve Mersin gibi şehirlerde, silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonları için ilanlar yayımlanmış durumda. Her bir ilan, farklı referans numaraları ile detaylandırılmıştır. Bu ilanlar, adaylar için birçok farklı seçenek sunuyor.
Kamu kurumları, güvenlik alanında çalışmak isteyen adaylar için çeşitli ilanlar yayımladı. İlanlarda, pozisyonlar ve başvuru için gereken detaylar belirtiliyor. İşte bazı örnek ilanlar:
Bu ilanlara başvuracak adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Adayların genellikle 18-40 yaş aralığında olmaları, ikamet şartını yerine getirmeleri ve geçerli bir güvenlik kimlik kartına sahip olmaları bekleniyor. Başvurular, genellikle İŞKUR üzerinden ve kura usulü ile gerçekleştiriliyor.
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