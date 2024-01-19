KPSS şartsız iş arayanlara müjde! Yalnızca sertifikayı getirmek yetiyor: İşte ilanlar ve başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yapılacak personel alımları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Alımlar, Türkiye'nin her şehrini kapsayacak şekilde planlanıyor ve KPSS puanı şartı aranmayacak.

Özel Güvenlik Görevlisi Alımları ve İlanlar

Özellikle özel güvenlik görevlisi pozisyonları için çeşitli illerde çok sayıda alım yapılacak. İstanbul, Tekirdağ, Gaziantep, İzmir, Bursa ve Mersin gibi şehirlerde, silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonları için ilanlar yayımlanmış durumda. Her bir ilan, farklı referans numaraları ile detaylandırılmıştır. Bu ilanlar, adaylar için birçok farklı seçenek sunuyor.