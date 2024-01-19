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KPSS şartsız iş arayanlara müjde! Yalnızca sertifikayı getirmek yetiyor: İşte ilanlar ve başvuru şartları

İş başvurusu yapmak isteyen adaylar için sevindirici haberler var! Türkiye genelinde, 81 ilde farklı kamu kurumlarına personel alımı yapılacak. Bu fırsat, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen birçok kişi için önemli bir adım olabilir. Adayların 18 ile 40 yaş arasında olmaları, ikamet şartını yerine getirmeleri ve geçerli bir güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gibi şartlar bulunuyor. Alımlar, İŞKUR üzerinden kura usulü ile yapılacak, bu da adil bir seçim sürecini garanti altına alacak.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 15:55 Güncelleme 19 Ocak 2024, 15:55
KPSS şartsız iş arayanlara müjde! Yalnızca sertifikayı getirmek yetiyor: İşte ilanlar ve başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yapılacak personel alımları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Alımlar, Türkiye'nin her şehrini kapsayacak şekilde planlanıyor ve KPSS puanı şartı aranmayacak.

Özel Güvenlik Görevlisi Alımları ve İlanlar

Özellikle özel güvenlik görevlisi pozisyonları için çeşitli illerde çok sayıda alım yapılacak. İstanbul, Tekirdağ, Gaziantep, İzmir, Bursa ve Mersin gibi şehirlerde, silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonları için ilanlar yayımlanmış durumda. Her bir ilan, farklı referans numaraları ile detaylandırılmıştır. Bu ilanlar, adaylar için birçok farklı seçenek sunuyor.

Türkiye Genelinde Güvenlik Görevlisi Alımları

Kamu kurumları, güvenlik alanında çalışmak isteyen adaylar için çeşitli ilanlar yayımladı. İlanlarda, pozisyonlar ve başvuru için gereken detaylar belirtiliyor. İşte bazı örnek ilanlar:

  • İstanbul'da Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız):
    • Tarih: 24.01.2024
    • Ref. No: 00007999096
  • Tekirdağ'da Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız):
    • Tarih: 23.01.2024
    • Ref. No: 00007996700
  • Gaziantep'te Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız):
    • Tarih: 23.01.2024
    • Ref. No: 00007998481
  • İzmir'de Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız):
    • Tarih: 20.01.2024
    • Ref. No: 00007995968
  • Bursa'da Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız):
    • Tarih: 19.01.2024
    • Ref. No: 00007888660

  • Mersin'de Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız):
    • Tarih: 19.01.2024
    • Ref. No: 00008016816
  • İstanbul'da Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
    • Tarih: 26.01.2024
    • Ref. No: 00007895429
  • Konya'da Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
    • Tarih: 25.01.2024
    • Ref. No: 00008001519
  • Bilecik'te Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
    • Tarih: 25.01.2024
    • Ref. No: 00008002466
  • Eskişehir'de Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
    • Tarih: 25.01.2024
    • Ref. No: 00008003008

  • Gaziantep'te Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
    • Tarih: 25.01.2024
    • Ref. No: 00008003058
  • Sinop'ta Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
    • Tarih: 24.01.2024
    • Ref. No: 00008000519
  • Ankara'da Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
    • Tarih: 24.01.2024
    • Ref. No: 00008000737
  • Kahramanmaraş'ta Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
    • Tarih: 24.01.2024
    • Ref. No: 00008001132

Bu ilanlara başvuracak adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Adayların genellikle 18-40 yaş aralığında olmaları, ikamet şartını yerine getirmeleri ve geçerli bir güvenlik kimlik kartına sahip olmaları bekleniyor. Başvurular, genellikle İŞKUR üzerinden ve kura usulü ile gerçekleştiriliyor.

Özel Güvenlik Görevlisi Alımları İçin Tıklayınız

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