En az 21.750 TL maaşla! Huzurevlerine KPSS şartsız personel ve işçi alımı! İŞKUR’da başvurular başladı: İşte başvuru şartları

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, huzurevlerine yapılacak personel alımı için belirli şartlar belirlendi. Bu alımda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, İŞKUR'a kayıtlı ve sağlık durumu huzurevinde çalışmaya uygun olan adaylar değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşlarla iyi ilişkiler kurabilecek ve sabırlı kişilerin tercih edileceği bu alımda, başvurular internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte huzurevlerine personel alımının detayları:

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak? İŞKUR'un duyurusunda hangi kadrolara personel alımı yapılacağına dair detaylı bilgiler yer almaktadır. Adaylar, açık olan pozisyonlar ve aranan nitelikler hakkında İŞKUR'un ilan sayfasından detaylı bilgi alabilirler.