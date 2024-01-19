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81 ilde 5.540 temizlik görevlisi için butona basıldı! İŞKUR temizlik işçisi alımı başvuru ekranı 2024! En az ilkokul mezunu, 18-45 yaş arası..

Türkiye genelinde birçok sektörde istihdam sağlamaya devam eden İŞKUR, bu kez temizlik sektöründe 81 ilde 5.540 personel alımı gerçekleştirecek. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurular elektronik ortamda alınacak. Adaylar, İŞKUR'un online başvuru sistemini kullanarak ilanlara başvurularını gerçekleştirebilecekler. İşte İŞKUR temizlik işçisi alımı başvuru ekranı ve şartları...

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 23:48 Güncelleme 19 Ocak 2024, 23:48
81 ilde 5.540 temizlik görevlisi için butona basıldı! İŞKUR temizlik işçisi alımı başvuru ekranı 2024! En az ilkokul mezunu, 18-45 yaş arası..

Temizlik işçisi alımı ile birlikte birçok farklı sektörde iş imkanı sunan İŞKUR, iş arayanlara geniş bir yelpazede kariyer fırsatları ortaya çıkarıyor. İşte şartlar ve başvuru hakkında detaylar...

İŞKUR tarafından duyurulan temizlik işçisi kontenjanlarıİŞKUR tarafından duyurulan temizlik işçisi kontenjanları

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin. İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın..

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLANLARI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR'da yer alan temizlik işçisi kontenjanlarıİŞKUR'da yer alan temizlik işçisi kontenjanları

KONTENJANLAR

🔹 Beden İşçisi (Temizlik) 657
🔹 Laboratuvar Temizlik İşçisi 1
🔹 Temizlik Görevlisi 4852
🔹 Temizlik Görevlisi (Hastane) 21
🔹 Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü 2
🔹 Temizlik İşçisi (Elle - Cadde, Sokak, Park vb.) 7

İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan temizlik işçisi ilanlarıİŞKUR'un resmi sitesinde yer alan temizlik işçisi ilanları

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*En az ilkokul mezunu olmak,

*Sağlık problemi bulunmamak,

*Takım çalışmasına yatkın,

*Kişisel temizliğine önem veren,

*Tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun,

*18 - 45 yaş aralığında.

Not: Bazı kriterler kurumlara göre değişiklik gösterebilir. Yukarıda yer alan genel başvuru şartlarıdır.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

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