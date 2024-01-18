Huzurevlerine KPSS şartsız personel ve işçi alımı! En az 21.500 TL maaşla! İŞKUR’da başvurular başladı: İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı son dakika duyurusuyla huzurevlerine personel alımı yapılacağını bildirdi. Yapılan bu duyuruda, çeşitli kadrolar için işçi ve personel alımlarının gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, huzurevi personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları nelerdir ve hangi kadrolara alım yapılacak?

Bu fırsat, huzurevlerinde çalışmak isteyen adaylar için önemli bir iş imkanı olarak öne çıkıyor. İlana başvuru yapacak adaylar, başvuru sürecini dikkatli bir şekilde takip etmeli ve gerekli tüm şartları yerine getirmelidirler. İŞKUR üzerinden yapılacak bu alımlar, huzurevlerinin personel ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir adım olarak görülüyor.