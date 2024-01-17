İŞKUR’da başvurular başladı: Huzurevlerine KPSS şartsız personel ve işçi alımı! En az 21.500 TL maaşla! İşte başvuru şartları

İŞKUR tarafından yayınlanan ilanda belirtilen şartlara göre, huzurevlerine yapılacak personel alımında adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve huzurevlerinde çalışmalarına engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık sorunlarının olmaması gerekiyor. Yaşlı vatandaşlarla iyi ilişkiler kurabilen ve sabırlı adayların tercih edileceği bu alımda, başvurular internet üzerinden yapılabilecek.

Bu fırsat, huzurevlerinde çalışmak isteyen adaylar için önemli bir iş imkanı olarak öne çıkıyor. İlana başvuru yapacak adaylar, başvuru sürecini dikkatli bir şekilde takip etmeli ve gerekli tüm şartları yerine getirmelidirler. İŞKUR üzerinden yapılacak bu alımlar, huzurevlerinin personel ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir adım olarak görülüyor.