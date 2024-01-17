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İŞKUR'da başvurular başladı: Huzurevlerine KPSS şartsız personel ve işçi alımı! En az 21.500 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı son dakika duyurusuyla huzurevlerine personel alımı yapılacağını bildirdi. Yapılan bu duyuruda, çeşitli kadrolar için işçi ve personel alımlarının gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, huzurevi personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları nelerdir ve hangi kadrolara alım yapılacak?

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 16:26 Güncelleme 17 Ocak 2024, 16:26
İŞKUR’da başvurular başladı: Huzurevlerine KPSS şartsız personel ve işçi alımı! En az 21.500 TL maaşla! İşte başvuru şartları

İŞKUR tarafından yayınlanan ilanda belirtilen şartlara göre, huzurevlerine yapılacak personel alımında adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve huzurevlerinde çalışmalarına engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık sorunlarının olmaması gerekiyor. Yaşlı vatandaşlarla iyi ilişkiler kurabilen ve sabırlı adayların tercih edileceği bu alımda, başvurular internet üzerinden yapılabilecek.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

İŞKUR'un duyurusunda hangi kadrolara personel alımı yapılacağına dair detaylı bilgiler yer almaktadır. Adaylar, açık olan pozisyonlar ve aranan nitelikler hakkında İŞKUR'un ilan sayfasından detaylı bilgi alabilirler.

Bu fırsat, huzurevlerinde çalışmak isteyen adaylar için önemli bir iş imkanı olarak öne çıkıyor. İlana başvuru yapacak adaylar, başvuru sürecini dikkatli bir şekilde takip etmeli ve gerekli tüm şartları yerine getirmelidirler. İŞKUR üzerinden yapılacak bu alımlar, huzurevlerinin personel ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir adım olarak görülüyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Adaylar, İŞKUR'un resmi internet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. İlana başvurmak isteyen adayların bu adresten gerekli bilgileri doldurarak başvurularını tamamlamaları beklenmektedir.

Huzurevlerine Personel Ve İşçi Alımı İlanları

Huzurevlerine Personel Ve İşçi Alımı İlanları

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