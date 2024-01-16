İlkokul mezunu olana 19.000, 20.000, 21.000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları! İŞKUR 2024 Ocak ayı açık iş ilanları

İŞKUR'un Ocak ayı açık iş ilanlarına ve özellikle beden işçisi ilanlarına nasıl başvurulacağı konusunda bilgi vermek, iş arayanlar için oldukça yararlı olacaktır. İŞKUR üzerinden beden işçisi pozisyonlarına başvuru yapma süreci aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirilebilir:

İŞKUR Web Sitesine Giriş Yapın: İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresine gidin. Bu site, İŞKUR'un çeşitli iş ilanlarını ve iş arama hizmetlerini sunduğu ana platformdur.

Kayıt Olun veya Giriş Yapın: Eğer daha önce İŞKUR'a kaydolmadıysanız, "Üye Ol" seçeneğini kullanarak yeni bir hesap oluşturun. Eğer zaten kayıtlı bir kullanıcıysanız, "Giriş Yap" seçeneğini kullanarak hesabınıza giriş yapın.

İş Arama ve İlanlara Erişim: Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, "Açık İş İlanları" veya "İş Arama" bölümüne gidin. Buradan, iş arama kriterlerinizi belirleyerek beden işçisi pozisyonları için açık olan ilanları aratabilirsiniz.