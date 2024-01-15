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GSB 1071 gençlik çalışanı alımı sonuçları açıklandı mı 2024? GSB personel sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 1071 gençlik çalışanı alımı başvuruları, 29 Aralık 2023 - 8 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, adaylar şimdi sonuçları merakla bekliyor. Başvurularını tamamlayan adaylar, şu anda Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaları ve sonuçları takip ediyor.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 23:33 Güncelleme 15 Ocak 2024, 23:33
GSB 1071 gençlik çalışanı alımı sonuçları açıklandı mı 2024? GSB personel sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav ne zaman?

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, başvuru yapabilmek için adayların 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmiş olmaları ve belirtilen puan türünde en az 50 puan almış olmaları gerekiyordu. Bu kriterlere uyan adaylar arasından yapılacak değerlendirmeler sonucunda belirlenecek olan sözleşmeli personel, gençlik çalışanı pozisyonunda istihdam edilecek.

GSB 2 BİN 21 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

Gençlik hizmetleri alanında istihdam edilecek 1071 sözleşmeli gençlik çalışanı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU TAMAMLANDI!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihleri arasında tamamladı.

Başvurular, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapıldı.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek.

Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

GSB personel alımı sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Sonuçlara ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

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