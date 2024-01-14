15-31 Ocak iş arayanlar hemen buna baksın! İŞKUR duyurdu: Türkiye’de en çok alım yapılan ilanlar ve başvuru şartları belli oldu

Ocak 2024 İtibariyle Açık İş İlanları

İŞKUR, Ocak 2024 itibarıyla 100.784 açık iş ilanına sahip olduğunu duyurdu. Bu ilanlar arasında en çok talep gören meslekler ve açık iş sayıları şu şekilde sıralanmaktadır:

Beden İşçisi (Genel): 22.087

Temizlik Görevlisi: 4.558

Satış Danışmanı / Uzmanı: 3.031

Garson (Servis Elemanı): 1.692

Ambar/Depo Görevlisi: 1.438

Ön Muhasebeci: 1.412

Paketleme İşçisi: 1.347

Bu ilanlar, iş arayanlar için çeşitli sektörlerde fırsatlar sunmaktadır ve İŞKUR'un iş piyasasına olan katkısını vurgulamaktadır.