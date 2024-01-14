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15-31 Ocak iş arayanlar hemen buna baksın! İŞKUR duyurdu: Türkiye’de en çok alım yapılan ilanlar ve başvuru şartları belli oldu

İŞKUR'un paylaştığı bu istatistikler, Türkiye'deki iş piyasasının dinamik yapısını ve çeşitli sektörlerdeki iş imkanlarını ortaya koymaktadır. İŞKUR, iş arayan vatandaşlar için birçok fırsat sunarken, işverenlerin de nitelikli eleman bulmalarına yardımcı olmaktadır. İş arayanlar ve işverenler için önemli bir kaynak olan İŞKUR, iş piyasasının canlılığını ve çeşitliliğini gösteren bu verilerle Türkiye'nin istihdam alanındaki gelişimine ışık tutmaktadır.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 13:40 Güncelleme 14 Ocak 2024, 13:40
15-31 Ocak iş arayanlar hemen buna baksın! İŞKUR duyurdu: Türkiye’de en çok alım yapılan ilanlar ve başvuru şartları belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelindeki istihdam durumuna dair önemli verileri paylaştı. Aralık ayı itibarıyla İŞKUR aracılığıyla 83.407 erkek ve 55.482 kadın olmak üzere toplam 138.889 kişi işe yerleştirildi. Bu veriler, İŞKUR'un etkin bir istihdam aracı olarak görevini başarıyla yerine getirdiğini gösteriyor.

2023 Yılında 1 Milyonu Aşkın Kişi İşe Yerleştirildi

İŞKUR, 2023 yılında Ocak ile Aralık dönemi boyunca toplamda 1 milyon 237.026 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı. Bu rakam, kurumun işsizlikle mücadelede oynadığı kritik rolü ve iş arayanlar ile işverenler arasında köprü görevi gördüğünü ortaya koyuyor.

En Çok Eleman Aranan Meslekler

2023 yılı içinde İŞKUR tarafından yapılan işe yerleştirmelerde bazı meslekler öne çıktı. Sanayi sektöründe, özellikle imalat alanında yoğun bir işe yerleştirme faaliyeti gözlendi. Meslekler bazında ise en çok eleman aranan pozisyonlar sırasıyla Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Uzmanı ve Turizm ve Otelcilik Elemanı oldu. Bu veriler, söz konusu meslek dallarının iş piyasasında yüksek talep gördüğünü ve bu alanlarda kariyer yapmak isteynler için fırsatlar sunulduğunu gösteriyor.

Ocak 2024 İtibariyle Açık İş İlanları

İŞKUR, Ocak 2024 itibarıyla 100.784 açık iş ilanına sahip olduğunu duyurdu. Bu ilanlar arasında en çok talep gören meslekler ve açık iş sayıları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Beden İşçisi (Genel): 22.087
  • Temizlik Görevlisi: 4.558
  • Satış Danışmanı / Uzmanı: 3.031
  • Garson (Servis Elemanı): 1.692
  • Ambar/Depo Görevlisi: 1.438
  • Ön Muhasebeci: 1.412
  • Paketleme İşçisi: 1.347

Bu ilanlar, iş arayanlar için çeşitli sektörlerde fırsatlar sunmaktadır ve İŞKUR'un iş piyasasına olan katkısını vurgulamaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İŞKUR'un açık iş ilanlarına başvuru yapma süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

  1. İŞKUR e-Şube'ye Giriş Yapın: İŞKUR'un açık iş ilanlarına başvurmak için öncelikle İŞKUR e-Şube web sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Eğer bir İŞKUR hesabınız yoksa, web sitesi üzerinden yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

  2. Kişisel Bilgilerinizi Güncelleyin: Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, kişisel bilgilerinizi güncellemeniz önemlidir. Bu bilgiler, iş başvurunuz sırasında işverenlere sunulacaktır.

  3. İş İlanlarını Araştırın: İŞKUR e-Şube'de yer alan 'Açık İş İlanları' bölümünden, ilgi alanınıza ve niteliklerinize uygun iş ilanlarını araştırabilirsiniz.

  4. Başvuru Yapın: İlginizi çeken bir iş ilanını bulduğunuzda, ilan detaylarına girerek 'Başvuru Yap' butonuna tıklayın. Bazı durumlarda, başvuru için ek bilgiler veya belgeler istenebilir.

  5. Başvuru Durumunuzu Takip Edin: Başvuru yaptıktan sonra, başvuru durumunuzu İŞKUR e-Şube üzerinden takip edebilirsiniz. İŞKUR ve işverenler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başvurunuzun durumu güncellenecektir.

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