Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alacak! Hangi alanlarda alım yapılacak? Başvuru şartları neler?

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 73 sözleşmeli personel alınacaktır.

6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bununla birlikte yedek yerleştirme yapılması durumunda, yedek adaylar kendi durumlarını Bakanlığımız internet sitesinden takip edeceklerdir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar durumlarını, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden öğrenebileceklerdir.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 20 sözleşmeli personel alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 34 sözleşmeli personel alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli personel alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının İnşaat Teknolojisi programlarından mezun olmak ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Makine programlarından mezun olmak ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi programlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği ile Harita ve Kadastro programlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Elektrik veya Elektronik Teknolojisi programlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon ve Enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 250 sözleşmeli personel alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Tarih, Sanat Tarihi ve Hititoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji ve Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 54 sözleşmeli personel alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmak ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik fakültelerinin Makine Mühendisliği bölümlerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alınacaktır.

n) TEKNİSYEN (TKNS-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 29 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Elektrik veya Elektronik Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (29): Ankara (3), Antalya (1), Balıkesir (1), Batman (1), Burdur (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Erzincan (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kastamonu (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Kocaeli (1), Konya (1), Malatya (1), Mersin (1), Muş (1), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tokat (1), Uşak (1),

o) TEKNİSYEN (TKNS-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 31 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Makine Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (31): Ankara (2), Afyonkarahisar (1), Antalya (1), Balıkesir (1), Batman (1), Burdur (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Erzincan (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), İzmir (2), Kastamonu (1), Kırıkkale (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Kocaeli (1), Konya (1), Malatya (1), Mersin (1), Muş (1), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tokat (1), Uşak (1), Zonguldak (1).

ö) TEKNİSYEN (TKNS-3)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinden mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): Ankara (3).

p) TEKNİSYEN (TKNS-4)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 7 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Bilgisayar Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (7): Ankara (7).

3-2. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

3-3. SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

3-4. SÖZLÜ SINAV BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların durumları başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.

2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek belirlenecektir.

3. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bununla birlikte yedek yerleştirme yapılması durumunda, yedek adaylar kendi durumlarını Bakanlığımız internet sitesinden takip edeceklerdir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

4-1. MESLEKİ UYGULAMALI SINAV İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ RESTORATÖR POZİSYON ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR

a) RESTORATÖR

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 44 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında eğitim veren üniversitelerin ilgili önlisans ve lisans programlarından (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mimari Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu ile Eser Koruma Bölümlerinden) ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4. Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış deneyim belgesi ibraz etmek (aşağıda sıralanan a, b ve c maddelerinden en az birine sahip olmak);

a. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca gerçekleştirilen restorasyon konservasyon Projelerinde/çalışmalarda en az toplamda 1 yıl restoratör olarak görev aldığını gösterir SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü ile desteklenecek yüklenici/alt yüklenici personeli olarak proje/yapım işinde görevli olduğunu bildiren çalışma belgesi,

(İlgili idarece düzenlenecek imzalı/e-imzalı/barkodlu belge)

b. KVMGM izni ile gerçekleştirilen en az 2 (kazı sezonu) arkeolojik kazı çalışmasında, her bir kazı sezonunda takvim yılı içerisinde en az 30 gün toplamda en az 60 gün süreyle restoratör olarak görev almış olduğunu gösterir ilgili kazı başkanından / müze müdüründen alacağı imzalı yazı ve / veya belge,

(Bilgilerin teyidi KVMGM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

c. Özel Sektör Koruma ve onarım çalışmaları/Projelerinde en az toplamda 1 yıl restoratör olarak görev aldığını gösterir SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü ile desteklenecek firma personeli olduğunu bildiren çalışma belgesi,

(İlgili idarece düzenlenecek imzalı/e-imzalı/barkodlu belge)

Yukarıdaki a, b ve c maddelerinden birden fazlasına sahip adaylar; Çalışma belgesi, Sgk hizmet dökümü vb. tarih sırası göz önünde bulundurularak, eski tarihten başlayarak güncel tarih sırasına göre ve Çalışma belgeleri SGK hizmet dökümü ile uyumlu olacak şekilde taranmış tek belge olarak sisteme yükleme yapacaktır.

d. Özgeçmiş (Her aday tarafından sisteme yüklenmesi zorunludur.)

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (44): Ankara (2), Adana (3), Adıyaman (3), Diyarbakır (3), Elazığ (1), Gaziantep (3), Hatay (20), Kahramanmaraş (1), Kilis (1), Malatya (3), Osmaniye (1), Şanlıurfa (3).

4-2. MESLEKİ UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

1. Mesleki Uygulama Sınav Konuları:

a)Koruma ve Onarım İlkeleri; yasa, yönetmelik ve meslek etiği,

b)Koruma ve onarımda belgeleme; rapor hazırlama, tespit, çözüm ve öneriler,

c)Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları için önleyici koruma yöntemleri,

d)Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları için aktif koruma yöntemleri,

e)Müzelerde önleyici koruma planlaması,

f)Arazide (ören yeri) koruma planlaması,

g)Müzelerde iç mekan koşullarının (sıcaklık, bağılnem, ışık vb.) denetimi ve iklimlendirme çalışmaları,

h)Sağlamlaştırma/konsolidasyon, dolgu ve tamamlama yöntemleri,

ı)Konservasyonda kullanılan malzemeler; özellikleri, türleri, kullanım alanları ve yöntemler,

i)Mimari yapılarda bulunan taş, ahşap yapı elemanları ile duvar resmi, kalemişi, kündekari, edirnekari, malakari, sedefkari ve benzeri bezeme ögelerinin konservasyon uygulamaları,

j)Restorasyon ve Konservasyon çalışmalarının planlaması; yaklasık maliyet, metraj ve zamanlama,

2. Adaylar, sınav komisyonu tarafından her biri için ayrı ayrı değerlendirileceklerdir. Adayların sınavda aldıkları puan başarı notunu teşkil edecektir.

3. Mesleki uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az altmış olması gerekir.

4. Sınavda altmış ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek belirlenecektir.

6. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bununla birlikte yedek yerleştirme yapılması durumunda, yedek adaylar kendi durumlarını Bakanlığımız internet sitesinden takip edeceklerdir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

5. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular elektronik ortamda 25.01.2024-08.02.2024 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

6. DİĞER HUSUSLAR

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.

4. Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır.

İlanen duyurulur.