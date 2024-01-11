SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR üzerinden hastanelere en az 17.002 TL maaşla işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Ebe, şoför, hemşire, hasta kayıt görevlisi başvuru şartları

İş arayışı içerisinde olan vatandaşlar için umut verici bir haber, İŞKUR tarafından duyuruldu. Sağlık sektöründe hizmet veren hastaneler için hasta danışmanları alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR bu ilanı ile hem iş arayan binlerce kişinin dikkatini çekti hem de sağlık sektörüne adım atmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sundu. İŞKUR'un ebe, şoför, hemşire, hasta danışmanı gibi çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapması, hem istihdam sağlama hem de nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya yönelik bir adım olarak görülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 11:54 Güncelleme 11 Ocak 2024, 11:54
İŞKUR üzerinden hastanelere en az 17.002 TL maaşla işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Ebe, şoför, hemşire, hasta kayıt görevlisi başvuru şartları

Bu personel alımı, sağlık sektöründe istihdam edilmek isteyenler için umut verici bir fırsat sunmakta. İlgili şartları sağlayan adayların başvurularını zamanında yapmaları ve İŞKUR'un güncel ilanlarını dikkatle takip etmeleri önerilmektedir.

İŞKUR Üzerinden Yapılacak Personel Alımları

İŞKUR, hastane kadrolarına yönelik yapılacak olan yeni personel alımlarıyla vatandaşların iş bulma umutlarını artırıyor. Hafta içi, hafta sonu, resmi tatil ayrımı yapmaksızın güncel iş ilanlarını vatandaşlarla buluşturan kurum, hasta danışmanı pozisyonu için en az 17.002 TL maaşla personel alımı yapacağını duyurdu.

İŞKUR Başvuru Şartları

Bu pozisyonlara başvuracak adayların yerine getirmesi gereken genel şartlar şunlardır:

  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • Microsoft Office programlarını etkin kullanabilmek,
  • Etkili iletişim kurabilmek,
  • Hasta ve hasta yakınlarının psikolojisine duyarlı olmak,
  • Hizmet sunumunda hasta memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
  • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek,
  • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
  • Kişisel görünüm ve bakıma özen göstermek,
  • Vardiyalı çalışma sistemine uyumlu olmak.

İŞKUR Başvuru Süreci

Ebe, şoför, hemşire ve hasta kayıt görevlisi gibi pozisyonlara başvurmak için İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden yapmanız gereken adımlar şunlardır:

İŞKUR İnternet Sitesine Giriş Yapın: İlk olarak, tarayıcınızdan esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine gidin.

İŞKUR'a Kayıt Olun veya Giriş Yapın: Eğer İŞKUR'a daha önce kayıt olmadıysanız, 'Üye Ol' seçeneği üzerinden kayıt işlemlerinizi tamamlayın. Eğer zaten kayıtlı bir kullanıcıysanız, 'Giriş Yap' seçeneği ile sisteme giriş yapın.

İş İlanlarını Araştırın: Ana sayfada yer alan iş arama bölümünü kullanarak ebe, şoför, hemşire ve hasta kayıt görevlisi pozisyonları için açık iş ilanlarını arayın. Bu bölümde, ilanlar için gereken nitelikler ve diğer detaylar yer alacaktır.

Başvuru Yapılacak İlanı Seçin: Aradığınız pozisyonla ilgili ilanları bulduktan sonra, ilgili ilana tıklayarak detaylarını inceleyin. İş tanımı, aranan nitelikler, başvuru şartları ve diğer önemli bilgiler bu bölümde yer alır.

Başvuru Formunu Doldurun: İlgili ilanın detay sayfasında başvuru yap butonu bulunacaktır. Bu butona tıklayarak başvuru formunu doldurun. Başvuru formunda kişisel bilgiler, eğitim durumu, iş deneyimi ve diğer gerekli bilgiler istenecektir.

Gerekli Belgeleri Ekleyin: Bazı pozisyonlar için özel belgeler veya sertifikalar talep edilebilir. Bu belgeleri dijital formatta hazır bulundurun ve başvuru formunda belirtilen şekilde yükleyin.

Başvurunuzu Gönderin: Başvuru formunu doldurduktan ve gerekli belgeleri ekledikten sonra, başvurunuzu gönderin. Başvurunuz başarıyla tamamlandığında, bir onay mesajı alacaksınız.

Başvuru Durumunuzu Takip Edin: Başvurunuzun durumunu İŞKUR internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Olası mülakat çağrıları veya diğer bildirimler için iletişim bilgilerinizi güncel tutun.

İŞKUR Hastanelere Ebe Hemşire Alımı İlanları

İŞKUR Hastanelere Hasta Kayıt Görevlisi Alımı İlanları

Başvurular ve daha fazla bilgi için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme
Epstein skandalında Türkiye ayağı! Kayıp çocuklarda Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat’ın parmağı var mı? Adnan Oktar bağına dikkat
Casper
SON DAKİKA