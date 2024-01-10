İŞKUR çağrı merkezi personeli alımı başladı! 18 yaş üstü başvursun! İşte başvuru şartları

Çağrı Merkezi Personeli Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adayların hem genel hem de özel şartları taşıması gerekiyor. İşte genel başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az 18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Çalışmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve adli sicil kaydı temiz olmak.

Diksiyonun düzgün olması.

Gerekli durumlarda vardiyalı çalışabilmek.

Özel başvuru şartları, ilanların içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Son başvuru tarihi ve diğer detaylar ilanlarda belirtilmektedir.

Çağrı merkezi müşteri temsilcisinin temel görevi, gelen çağrıları doğru ve net bir şekilde karşılamaktır. Kalite kurallarına bağlı olarak çağrıları yanıtlayan personel, oturarak ve kulaklık takarak müşterilerin istek, şikayet ve dileklerini dinleyip cevaplandırırlar.