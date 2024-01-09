KPSS şartsız Ocak ayı deneyimli deneyimsiz en az ilkokul mezunu büro memuru alımı başladı: İşte başvuru şartları ve ilanlar

Son duyurulara göre, Türkiye genelinde 1100 büro memuru alımı yapılacak. Bu alımların büyük bir kısmı özel sektör tarafından gerçekleştirilecek. Alımlar; büro memuru, büro işçisi, büro personeli, dış ticaret büro memuru, idari işler büro memuru ve büro memuru yönetim elemanı pozisyonları için yapılacak.

Bu alımlarda, adayların belirli genel ve özel şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirli bir yaş aralığında olmak, en az ilkokul mezunu olmak gibi kriterler bulunuyor. Genel Başvuru Şartları Adayların taşıması gereken genel şartlar şu şekilde sıralanabilir: TC vatandaşı olmak.

18 ile 55 yaş aralığında olmak (Yaş şartı ilana göre değişebilir).

En az ilkokul mezunu olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen il sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Çalışmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel ya da zihinsel engelin bulunmaması (Bazı ilanlar engelli adaylar için de açılmaktadır).