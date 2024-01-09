KPSS şartsız güvenlik, temizlik, hizmetli, sağlıkçı... Onlarca şehre 16-28 bin TL maaşla personel alımı başladı! İşte başvuru ilanları, şartları

İŞKUR, KPSS şartı olmaksızın yapacağı işçi alımı ile geniş bir istihdam alanı oluşturuyor ve farklı meslek gruplarından birçok kişiye iş imkanı sağlıyor. Bu işçi alımı, iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor ve kamu sektöründe çalışma imkanı sunuyor. İŞKUR'un işçi alımı ile ilgili başvuru şartları ve süreci, İŞKUR'un resmi internet sitesinde detaylı bir şekilde açıklanmış durumda. Başvuru yapmak isteyen adayların bu şartları yerine getirmesi ve belirlenen süreçte başvurularını tamamlamaları gerekiyor.