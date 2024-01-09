KPSS şartsız güvenlik, temizlik, hizmetli, sağlıkçı... Onlarca şehre 16-28 bin TL maaşla personel alımı başladı! İşte başvuru ilanları, şartları

İşte Tüm İlanlar
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024 (1)
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 25.10.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 28.06.2024
İstanbul Güven Su Suları San. Ve Tic. A.Ş. 31.01.2024
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. 31.01.2024
İstanbul Türkiye Emlak Bankası A.Ş. 08.01.2024
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş 13.01.2024
Ordu Ortur Turizm ve Otelcilik San. ve Tic. A.Ş. 15.01.2023
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş. 31.12.2024
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 20.01.2024
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 21.01.2024
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 22.01.2024
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. 25.01.2024
Kayseri Kay-Tur Eğit Tic A.Ş-22.01.2024
Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 25.01.2024
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş 26.01.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 30.06.2024
İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. 26.01.2024
Denizli Özel Halıcı Ahmet Urkay Arkeloji ve Etnoğrafya Müzesi 19.01.2024
Eskişehir İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.30.01.2024
Eskişehir İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.30.01.2024 (1)
Eskişehir İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.30.01.2024 (2)
Çorum Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-19.01.2024
İzmir İztarım Eğitim Kurumları Danışmanlık Tarımsal Üretim San. Tic. A.Ş. 30.01.2024
Diyarbakır Dicle SYDV 28.12.2023
Adıyaman Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.01.2024
Sivas Suşehri Belediyesi Bel-Su A.Ş. (1) 08.01.2024
Sivas Suşehri Belediyesi Bel-Su A.Ş. (2) 08.01.2024
Sivas Suşehri Belediyesi Bel-Su A.Ş. (3) 08.01.2024
Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 29.01.2024
İzmir Ulaşım Hizm. Mak. San. A.Ş. (İZULAŞ) 07.01.2024
Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 11.01.2024
Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 11.01.2024 (1)
Malatya Arapgir Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 08.01.2024
İzmir İZULAŞ İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Mak.San.A.Ş. 07.01.2024
Antalya Elmalı Sosyal YArdımlaşma ve Dayanışma Vakfı 09.01.2024
Tokat Başçiftlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 08.01.2024
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 07.01.2024
Denizli Güney Belediyesi Personel Ltd.Şti. 08.01.2024
İzmir İzelman Genel Hizm. Otop. Öz. Eğ. İtf. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 08.01.2024
Sivas Gölova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024
Ordu Orkent İnşaat İmar San. ve Tic. A.Ş. 31.01.2024
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.01.2024
Çorum Uğurludağ Kaymakamlığı /Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bşk.10.01.2024
Amasya Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.01.2024
HALFETİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PROJE KOORDİNATÖRÜ
HALFETİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI EĞİTİCİ
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 08.01.2024
Yalova Armutlu Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.01.2024
Van Gevaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 12.01.2024
Kırıkkale Karakeçili SYDV İşçi Alımı 10.01.2024
Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş.10.01.2024
Muğla Büyükşehir Belediyesi MKS Turizm İnşaat Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. 10.01.2024
Isparta Eğirdir Sosyal Yard.ve Day.Vak.Başk.09.01.2024
İstanbul BEYTAŞ Beykoz Belediyesi Halk Pazarları İşl. T.A.Ş. 09.01.2024
İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 09.01.2024
Kırıkkale Bahşılı Bld. Pers. Ltd. Şti. 08.01.2024
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 12.01.2024
Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024
Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024 (1)
Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024 (2)
Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024 (3)
Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024 (4)
Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024 (5)
Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024 (6)
Bingöl Yedisu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024
Tekirdağ Saray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024
Sivas Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024
Hatay İSKENT İskenderun Kent Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. 11.01.2024
Afyonkarahisar Tatarlı Taşımacılık Petrol Ve Petrol Ürünleri Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 08.01.2024
Sakarya Karasu Karsaş İnş. San. Tic. A.Ş. 29.03.2024
İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. 09.01.2024
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 09.01.2024
Sakarya Arbel İnşaat Peyzaj Hizmet Alımı Geri Dönüşüm A.Ş. 07.01.2024
Kırıkkale Bahşılı Bld. Pers. Ltd. Şti. 09.01.2024
Aydın Çine Çipaş A.Ş. 08.01.2024
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 08.01.2024
Şırnak Beytüşşebap Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 11.01.2024
Balıkesir Edremit Belediyesi Personel A.Ş. 08.01.2024
Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 08.01.2023
Mersin Gülnar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 09.01.2024
Adana Karataş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024
Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş.12.01.2024
Antalya Finike Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 12.01.2024
Afyonkarahisar İSJET Jeotermal Sanayi Ticaret A.Ş. 11.01.2024
Akpınar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 11.01.2024
Sivas Suşehri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 09.01.2024
Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. 07.01.2024
Samsun Salıpazarı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024
Balıkesir Dursunbey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 11.01.2024
Antalya Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 10.01.2024
Çorum İskilip Belediyesi Personel Limited Şirketi 07.01.2024