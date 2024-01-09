10-31 Ocak İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı başladı: Temizlik, güvenlik sekreter alımı başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu'nun bu duyurusu, geniş bir istihdam alanı ve fırsatları sunuyor. Özellikle sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat olan bu alımlar, farklı eğitim seviyelerindeki adaylara hitap ediyor. Ayrıca, İŞKUR'un diğer sektörlerde sunduğu iş imkanları da iş arayan vatandaşlar için çeşitli alternatifler sağlıyor.