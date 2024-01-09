10-31 Ocak İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı başladı: Temizlik, güvenlik sekreter alımı başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu'nun bu duyurusu, geniş bir istihdam alanı ve fırsatları sunuyor. Özellikle sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat olan bu alımlar, farklı eğitim seviyelerindeki adaylara hitap ediyor. Ayrıca, İŞKUR'un diğer sektörlerde sunduğu iş imkanları da iş arayan vatandaşlar için çeşitli alternatifler sağlıyor.
Başvuru Şartları ve Gereklilikler
Hastanelere yapılacak olan işçi ve personel alımları için belirlenen başvuru şartları şu şekilde sıralanmıştır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR'a kayıtlı olmak,
- 18 yaşından büyük olmak,
- Hastane ortamında çalışmaya sağlık açısından engel teşkil etmeyecek durumda olmak,
- Sürekli ve gerektiğinde vardiyalı çalışma imkanına sahip olmak.
İŞKUR Hastanelere Personel Ve İşçi Alımı İlanları
İŞKUR Hastanelere Personel Ve İşçi Alımı İlanları
Açık Olan Diğer Kadrolar
İŞKUR üzerinden duyurulan hastane personel alımlarının yanı sıra, diğer sektörlerde de çeşitli iş pozisyonları için alımlar yapılıyor. Bu kadrolar arasında beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson, paketleme işçisi, ambar/depo görevlisi, ön muhasebeci, makineci, kasiyer, gazaltı kaynakçısı, şoför, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, özel güvenlik görevlisi, büro memuru, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, haberleşme tesisatı bakım ve onarımcısı, forklift operatörü, market elemanı, bulaşıkçı, aşçı ve mutfak görevlisi gibi pozisyonlar bulunmaktadır.