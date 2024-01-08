Onlarca şehre 16-28 bin TL maaşla personel alımı başladı! KPSS şartsız güvenlik, temizlik, hizmetli, sağlıkçı... İşte başvuru ilanları, şartları

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen bu işçi alımı, farklı meslek gruplarından adaylara hitap ediyor. Bu çeşitlilik, farklı beceri ve deneyime sahip adayların kamu sektöründe iş bulmalarını sağlıyor. Alım yapılacak pozisyonlar ve meslek grupları, İŞKUR'un ilanında belirtilmiş durumda. İŞKUR, KPSS şartı olmaksızın işçi alımı yapacağını açıkladı. KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek olan personel ve işçi alımlarında, başvurular internet üzerinden ve belediyeler ile belediye şirketlerine yapılabilecek. Bu açıklamayla birlikte, farklı alanlarda iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat doğmuştur.