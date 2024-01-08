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İŞKUR 8-31 Ocak: En az 23.350 TL maaş! Binlerce güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve büro personeli alımı başladı! İşte şartlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlar için müjdeli bir haberle geldi. Güvenlik, temizlik ve büro görevlisi gibi çeşitli pozisyonlar için yapılan geniş çaplı personel alımı, binlerce kişiye iş imkanı sunuyor. Bu fırsat, Türkiye'nin dört bir yanındaki iş arayanlar için büyük bir kapı aralıyor.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 11:45 Güncelleme 08 Ocak 2024, 11:45
İŞKUR 8-31 Ocak: En az 23.350 TL maaş! Binlerce güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve büro personeli alımı başladı! İşte şartlar

İŞKUR'a kayıtlı olan ya da kaydını yaptıracak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu alımlara başvurabilir. Önemli olan, ilgili kadronun gerektirdiği özel şartları taşımak ve sağlık durumunun işi yapmaya engel olmamasıdır.

Güvenlik Görevlisi Alımı: Silahlı veya Silahsız Güvenlik Kimlik Kartı Sahipleri İçin Fırsat

Güvenlik görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların, silahlı veya silahsız güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gerekmektedir. Seçilecek adaylar, vardiyalı sistemde çalışacaklar.

Temizlik Görevlisi Alımı: Temiz ve Düzenli Çalışma Ortamları İçin

Temizlik personeli olarak alınacak bireyler, görev aldıkları yerlerin temizliği ve düzeninden sorumlu olacaklar.

Büro Görevlisi Alımı: Ofis ve İdari İşlerde Çalışacak Yetenekli Kişiler Aranıyor

Büro görevlisi pozisyonları için de benzer şekilde başvurular alınmaktadır.

Başvuru Süreci: Nasıl Başvurulur?

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi veya İŞKUR büroları üzerinden yapılabilmektedir. İşte başvuru adımları:

  1. İŞKUR'un resmi web sitesi https://www.iskur.gov.tr/ adresine gidin.
  2. "İŞ ARAYAN" bölümünden giriş yapın. Eğer İŞKUR'a kaydınız yoksa, e-Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.
  3. Giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki "İŞ İLANLARI" bölümüne tıklayın.
  4. "MESLEK" bölümüne başvurmak istediğiniz pozisyonun adını yazın (örneğin "güvenlik görevlisi") ve "ARA" butonuna basarak ilanları görüntüleyin.

Özel Sektör Bünyesinde Yapılacak Alımlar ve KPSS Şartsız Fırsatlar

İŞKUR üzerinden yapılacak bu alımlar, KPSS şartı olmaksızın özel sektör bünyesinde gerçekleştirilecek. Her kadro için belirlenen özel şartlar ve nitelikler olduğundan, ilan detaylarını dikkatle incelemek önemlidir. Doğru ve eksiksiz bilgi ile başvuru yapmak, başarı şansınızı artıracaktır.

Yardıma İhtiyacı Olanlar İçin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Noktaları

İnternet erişimi olmayan veya başvuru sürecinde yardıma ihtiyaç duyan adaylar, İŞKUR il müdürlüklerine veya hizmet noktalarına başvurarak destek alabilirler.

Son Başvuru Tarihlerine Dikkat!

Bu büyük fırsattan yararlanmak için ilanlar için belirlenen son başvuru tarihlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Başvuru sürelerini kaçırmamak, iş bulma sürecinizde kritik bir öneme sahiptir.

Bu heyecan verici gelişme, iş arayan vatandaşlar için önemli bir adım olarak görülmekte ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmakta. İŞKUR'un sağladığı bu imkanlarla, Türkiye'nin iş gücü piyasasında yeni ve dinamik bir hareketlilik başlamış olacak.

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