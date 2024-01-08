İŞKUR 8-31 Ocak: En az 23.350 TL maaş! Binlerce güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve büro personeli alımı başladı! İşte şartlar

Büro görevlisi pozisyonları için de benzer şekilde başvurular alınmaktadır.

Özel Sektör Bünyesinde Yapılacak Alımlar ve KPSS Şartsız Fırsatlar

İŞKUR üzerinden yapılacak bu alımlar, KPSS şartı olmaksızın özel sektör bünyesinde gerçekleştirilecek. Her kadro için belirlenen özel şartlar ve nitelikler olduğundan, ilan detaylarını dikkatle incelemek önemlidir. Doğru ve eksiksiz bilgi ile başvuru yapmak, başarı şansınızı artıracaktır.

Yardıma İhtiyacı Olanlar İçin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Noktaları

İnternet erişimi olmayan veya başvuru sürecinde yardıma ihtiyaç duyan adaylar, İŞKUR il müdürlüklerine veya hizmet noktalarına başvurarak destek alabilirler.