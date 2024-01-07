PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Tarım ve orman uzman yardımcısı alımı şartları neler? Sınav ve sözlü mülakat ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesine 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alımı yapacak. Yapılacak personel alımı için sınav süreci, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Başvuruda bulunacak adaylar, belirlenen alanlardan sadece birine başvurabilecekler. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 06:12 Güncelleme 08 Ocak 2024, 06:12
Tarım ve Orman Bakanlığı 158 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Tarım ve orman uzman yardımcısı alımı şartları neler? Sınav ve sözlü mülakat ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alımı için Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile başvuruları kabul edecek. Bu kapsamda, çeşitli lisans programlarından mezun adaylar arasında yapılacak yarışma sınavı ile personel alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarışma sınavı için başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavın yazılı aşaması 23 Mart'ta test yöntemiyle Ankara'da gerçekleştirilecek.



Bu sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

SONUÇLARIN İLAN SÜRECİ

Başarılı adayların listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek. Bu ilan, tebliğ yerine geçecek, ayrıca tebligat yapılmayacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İlk günden işe koyuldu! AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile bir araya geldi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul için 100 günlük acil eylem planımızı hazırlıyoruz
ÖZEL | takvim.com.tr’nin ’sakatlık’ sorusuna Davinson Sanchez’den çok ilginç cevap!
SON DAKİKA