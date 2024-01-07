Tarım ve Orman Bakanlığı 158 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Tarım ve orman uzman yardımcısı alımı şartları neler? Sınav ve sözlü mülakat ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alımı için Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile başvuruları kabul edecek. Bu kapsamda, çeşitli lisans programlarından mezun adaylar arasında yapılacak yarışma sınavı ile personel alımı gerçekleştirilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarışma sınavı için başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.
SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınavın yazılı aşaması 23 Mart'ta test yöntemiyle Ankara'da gerçekleştirilecek.