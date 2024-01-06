KPSS şartsız güvenlik, temizlik, hizmetli, sağlıkçı... Onlarca şehre 17-27 bin TL maaşla personel alımı başladı! İşte başvuru ilanları, şartları

İŞKUR'un KPSS şartı olmaksızın gerçekleştireceği bu işçi alımı, geniş bir istihdam alanı yaratmakta ve farklı meslek gruplarından birçok kişiye iş imkanı sunmaktadır. Başvuru şartları ve süreci, İŞKUR'un resmi internet sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır. İş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat olan bu alımlar, kamu sektöründe çalışma imkanı sunuyor.