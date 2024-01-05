5-11 Ocak 2024 İŞKUR güncel iş ilanları:En az 17.002 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

İŞKUR , 2024 yılının başlarında yayımladığı iş ilanlarıyla, KPSS şartı olmaksızın ve sınavsız başvuru imkanları sağlayarak, özellikle beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için geniş bir istihdam fırsatı sunuyor. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden bu ilanlara başvurarak, çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma fırsatı bulabilirler. Bu süreçte, adayların ilanlara özgü genel ve özel şartları dikkatlice incelemeleri büyük önem taşımaktadır.

İŞKUR, özel sektör ve kamu kurumları bünyesine gerçekleştireceği personel alımlarında yüzlerce temizlik görevlisi ve beden işçisi pozisyonu için ilanlar yayımladı. Bu alımlara başvuracak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gibi genel şartlar aranıyor.

Genel Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adaylar için belirlenen genel şartlar şu şekildedir: