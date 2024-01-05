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5-11 Ocak 2024 İŞKUR güncel iş ilanları:En az 17.002 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

2024 yılının başlarında, İŞKUR, KPSS şartı olmaksızın ve sınav gerektirmeden çeşitli iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Bu dönemde, beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlara yönelik talebin arttığı görülüyor. İŞKUR, KPSS gibi sınav şartlarını aramadan, farklı iş alanları için iş fırsatları sunuyor. Bu iş ilanlarına başvurabilmek için herhangi bir sınavdan geçilmesi gerekmiyor. İşte, İŞKUR'un Ocak 2024 için yayımladığı güncel iş ilanları...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 10:30 Güncelleme 05 Ocak 2024, 10:30
5-11 Ocak 2024 İŞKUR güncel iş ilanları:En az 17.002 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

İŞKUR, 2024 yılının başlarında yayımladığı iş ilanlarıyla, KPSS şartı olmaksızın ve sınavsız başvuru imkanları sağlayarak, özellikle beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için geniş bir istihdam fırsatı sunuyor. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden bu ilanlara başvurarak, çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma fırsatı bulabilirler. Bu süreçte, adayların ilanlara özgü genel ve özel şartları dikkatlice incelemeleri büyük önem taşımaktadır.

İŞKUR, özel sektör ve kamu kurumları bünyesine gerçekleştireceği personel alımlarında yüzlerce temizlik görevlisi ve beden işçisi pozisyonu için ilanlar yayımladı. Bu alımlara başvuracak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gibi genel şartlar aranıyor.

Genel Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adaylar için belirlenen genel şartlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az ilköğretim mezunu olmak,
  • Sağlık problemlerinin olmaması,
  • Takım çalışmasına yatkınlık,
  • Kişisel temizliğe önem vermek.

İŞKUR Alım ve Başvuru Şartları

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda, pozisyona göre farklı özel şartlar da bulunabilmektedir. Örneğin güvenlik görevlisi alımlarında:

  • En az lise veya ilgili ilanlara göre ilkokul mezunu olmak,
  • İlgili kurumun bulunduğu ilde ikamet etmek,
  • Gerekli belge ve sertifikalara sahip olmak,
  • Gece ya da gündüz vardiyalı çalışabilecek durumda olmak,
  • Belirtilen yaş aralığında olmak,
  • Bazı ilanlara göre sektörde deneyim sahibi olmak gibi özel şartlar yer almaktadır.

Farklı Kurumlara Başvuru Şartları

Farklı kurumlar için yapılan personel alımlarında, adayların bu meslek gruplarına ilişkin çeşitli başvuru şartlarına uymaları gerekmektedir. Her ilanın özel şartları, ilan metninde detaylıca belirtilmektedir.

Beden işçisi ilanları

Konya Beden İşçisi İlanları

  • Beden İşçisi (Genel) - Konya: Ref. No: 00007841903
  • Beden İşçisi (Genel) - Konya: Ref. No: 00007843252

İstanbul Beden İşçisi İlanları

  • Beden İşçisi (Genel) - İstanbul: Ref. No: 00007842360
  • Beden İşçisi (Genel) - İstanbul: Ref. No: 00007844193
  • Beden İşçisi (Genel) - İstanbul: Ref. No: 00007845001
  • Beden İşçisi (Genel) - İstanbul: Ref. No: 00007936863
  • Beden İşçisi (Genel) - İstanbul: Ref. No: 00007960562
  • Beden İşçisi (Genel) - İstanbul: Ref. No: 00007960578

Kocaeli ve Ankara Beden İşçisi İlanları

  • Beden İşçisi (Genel) - Kocaeli: Ref. No: 00007846126
  • Beden İşçisi (Genel) - Kocaeli: Ref. No: 00007848308
  • Beden İşçisi (Genel) - Ankara: Ref. No: 00007847564

Bursa ve Diyarbakır Beden İşçisi İlanları

  • Beden İşçisi (Genel) - Bursa: Ref. No: 00007914560
  • Beden İşçisi (Genel) - Bursa: Ref. No: 00007923838
  • Beden İşçisi (Genel) - Diyarbakır: Ref. No: 00007960503

Tekirdağ Beden İşçisi İlanı

  • Beden İşçisi (Genel) - Tekirdağ: Ref. No: 00007960571

Hastane Temizlik Görevlisi İlanları

Konya'daki Temizlik Görevlisi İlanları

  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - Konya: Ref. No: 00007990151 (16.03.2024)
  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - Konya: Ref. No: 00007977849 (10.03.2024)

İstanbul ve Kocaeli'deki Temizlik Görevlisi İlanları

  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - İstanbul: Ref. No: 00007963759 (23.01.2024)
  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - Kocaeli: Ref. No: 00007986009 (23.01.2024)

Antalya ve Bursa'daki Temizlik Görevlisi İlanları

  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - Antalya: Ref. No: 00007992935 (18.01.2024)
  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - Bursa: Ref. No: 00007983398 (13.01.2024)

Adana'daki Temizlik Görevlisi İlanı

  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - Adana: Ref. No: 00007973995 (9.01.2024)

Beden İşçisi Ve Temizlik Görevlisi Alımı İlanları İçin Tıklayınız

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