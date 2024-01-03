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22-55 yaş arası İŞKUR bekçi alımı! En az ilkokul mezunu sınavsız-şartsız 78 bekçi alımı ilanları! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Manisa, Diyarbakır...

İş arayanların beklediği güzel haber sonunda geldi! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektörde istihdam sağlamak amacıyla bekçi alım ilanlarını güncelledi. Bu kapsamda 18-55 yaş arasındaki bireyler için büyük bir fırsat doğdu. İşte başvuruda bulunmak isteyenler için detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 23:48 Güncelleme 03 Ocak 2024, 23:51
22-55 yaş arası İŞKUR bekçi alımı! En az ilkokul mezunu sınavsız-şartsız 78 bekçi alımı ilanları! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Manisa, Diyarbakır...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), güncel alım ilanlarına bir yenisini ekleyerek bekçi pozisyonu için personel alımı başlattı. İşte İŞKUR bekçi alımı hakkında tüm detaylar...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

🔶 Adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
🔶 İlköğretim, lise, önlisans veya lisans mezunu olmak başvuru için gereklidir.
🔶 Adaylar 18 yaşını tamamlamış olmalıdır.

🔶 Kanunda belirtilen suçlardan mahkum olmamış olmak şartı aranmaktadır.
🔶 Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ile ilgili tedavi görmüş ya da görüyor olmamak gerekmektedir.

🔶 En az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmak (İlanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir).
🔶 Adayların vardiyalı çalışabilme yeteneğine sahip olmaları beklenmektedir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bekçi alımı için başvuru şartlarını açıkladı. İŞKUR'un resmi duyurusuyla birlikte, adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden ya da tek tıkla İŞKUR internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

Ayrıca, alımların özel sektöre yapılacağı belirtilmiş olup, bu nedenle KPSS puanı aranmayacak. Ancak, ilanlarda belirtilen özel şartların adaylar tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi önemlidir.

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