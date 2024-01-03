22-55 yaş arası İŞKUR bekçi alımı! En az ilkokul mezunu sınavsız-şartsız 78 bekçi alımı ilanları! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Manisa, Diyarbakır...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), güncel alım ilanlarına bir yenisini ekleyerek bekçi pozisyonu için personel alımı başlattı. İşte İŞKUR bekçi alımı hakkında tüm detaylar...

🔶 Adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. 🔶 İlköğretim, lise, önlisans veya lisans mezunu olmak başvuru için gereklidir. 🔶 Adaylar 18 yaşını tamamlamış olmalıdır.

🔶 Kanunda belirtilen suçlardan mahkum olmamış olmak şartı aranmaktadır.

🔶 Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ile ilgili tedavi görmüş ya da görüyor olmamak gerekmektedir.