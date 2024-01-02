İŞKUR Ocak 2024 güncel iş ilanları: En az 17.002 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

İŞKUR'un 2024 yılının ilk haftalarında yayımladığı iş ilanları, KPSS şartsız ve sınavsız başvuru imkanları sunarak, özellikle beden işçisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için geniş bir istihdam fırsatı sağlıyor. Adaylar, İŞKUR üzerinden bu ilanlara başvurarak, çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilme şansını yakalayabilirler. Bu süreçte, ilanlara özgü genel ve özel şartların dikkatlice incelenmesi önem taşımaktadır.
İŞKUR, özel sektör ve kamu kurumları bünyesine gerçekleştireceği personel alımlarında yüzlerce temizlik görevlisi ve beden işçisi pozisyonu için ilanlar yayımladı. Bu alımlara başvuracak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gibi genel şartlar aranıyor.
Genel Başvuru Şartları
Başvuru yapacak adaylar için belirlenen genel şartlar şu şekildedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az ilköğretim mezunu olmak,
- Sağlık problemlerinin olmaması,
- Takım çalışmasına yatkınlık,
- Kişisel temizliğe önem vermek.
İŞKUR Alım ve Başvuru Şartları
İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda, pozisyona göre farklı özel şartlar da bulunabilmektedir. Örneğin güvenlik görevlisi alımlarında:
- En az lise veya ilgili ilanlara göre ilkokul mezunu olmak,
- İlgili kurumun bulunduğu ilde ikamet etmek,
- Gerekli belge ve sertifikalara sahip olmak,
- Gece ya da gündüz vardiyalı çalışabilecek durumda olmak,
- Belirtilen yaş aralığında olmak,
- Bazı ilanlara göre sektörde deneyim sahibi olmak gibi özel şartlar yer almaktadır.